Arsenal empfängt Tottenham Wenger statt mehr

Die Frage war sachlich und tabellarisch fundiert, klang in den Ohren von Arsène Wenger jedoch wie eine mittlere Unverschämtheit. Ob sein FC Arsenal (Platz sechs) am Samstag "als Außenseiter" in das Derby-Heimspiel gegen Tottenham Hotspur (Platz zwei, vier Punkte Vorsprung) gehen würde, wollte ein Reporter am Donnerstag wissen. "Wir sehen uns überhaupt nicht als Underdog", entgegnete der Franzose leicht gereizt, "wir haben keine Angst, wissen um unsere Stärken und werden die Antwort auf dem Platz geben."

Tatsächlich ist es noch ein wenig früh, von einem Machtwechsel zu sprechen, das Mikro-Klima im Norden der britischen Hauptstadt hat sich aber seit der abgelaufenen Saison, als die Spurs nach 21 Jahren erstmals wieder vor den Gunners in der Tabelle landeten, merklich verändert. Unter Anführung des Argentiniers Mauricio Pochettino stürmten die mit vielen englischen Talenten bestückten Lilienweißen heißblütig bis auf den zweiten Platz, während Wengers blutarme Techniker-Equipe die Qualifikation für die Champions League verpasste und zur Strafe in der ungeliebten Europa League spielen muss. In der laufenden Saison scheinen sich die gegenläufigen Trends der Nachbarn bestätigen. Tottenham ist eine Mannschaft auf dem Sprung, Arsenal die Altmacht, die mit viel Mühe gerade so das Niveau der Vorjahre hält.

Der unübersehbare Auftrieb der finanziell deutlich schlechter gestellten Lokalrivalen, die von Pochettino mit taktischer Finesse und südamerikanischer Herz-Schmerz-Rhetorik ("Entwickle, träume deine Ideen, schmeiß' sie raus ins Universum und glaube an die Sterne") auf ein bemerkenswertes Niveau gehievt worden sind, hat selbst den überzeugtesten Arsenal-Anhängern die eigene Stagnation brutal vor Augen geführt. Immer weniger trauen dem 68jährigen Wenger zu, dass ausgerechnet er nach mehr als 20 Jahren im Amt jener "Katalysator des Wandels" sein soll, den Geschäftsführer Ivan Gazidis dem zunehmend ungeduldigen Publikum im Frühjahr versprochen hatte. Gazidis hatte sich unverbindlich nach möglichen Nachfolgern umgehört und unter anderem mit Leipzigs Ralph Hasenhüttl Kontakt aufgenommen, doch nach dem Gewinn des FA-Pokals (2:1 gegen Meister Chelsea) wurde der überfällige Umbruch um mindestens zwei Jahre vertagt. Wenger entschied sich, bis 2019 weiter auf der Bank zu sitzen.

Neuanfang immer wieder verschoben

Die nicht erst seit der Renaissance der Spurs offensichtlichen Probleme auf dem Rasen und hinter den Kulissen wurden folglich nicht ernsthaft angegangen. An guten Tagen kann Arsenal zwei Drittel der Liga jederzeit mit feingeistigem Direktfußball aus dem Stadion schießen, in Duellen mit Spitzenklubs aber fehlt ein schlüssiges Defensivkonzept. "Die Mannschaft hat weder Balance noch die nötige Mentalität", sagte diese Woche der ehemalige Arsenal-Verteidiger Lee Dixon, der mit seiner Kritik an den Spielern in Wahrheit den Trainer meint. Wie viele Ex-Gunners formuliert er aus Rücksicht auf Wengers historischen Verdienste seine Diagnosen nur verklausuliert.

REUTERS Tottenham-Coach Mauricio Pochettino

Der Franzose regiert als äußerst sanfter Autokrat. Er mag keine Konfrontationen und vertraut darauf, dass sich Schwierigkeiten von alleine lösen. Wichtige strategische Entscheidungen, zum Beispiel über den Verbleib von Mesut Özil und Alexis Sanchez, deren Verträge im Sommer auslaufen, werden immer wieder verschoben. Wenger ist vom Fußball-Neuerfinder, der den Briten einst die Schönheit des Flachpasses beibrachte, zum Verwalter geworden. Stan Kroenke, dem zwei Drittels des Vereins gehören, gefällt das so. Der Amerikaner will nicht ins Wettrüsten mit den Klubs aus Manchester einsteigen, sondern möchte, dass der Klubs sich selbst finanziert. Zu große Ambitionen sind aus seiner Sicht eher schädlich für die Bilanzen.

An der Basis ist man ob dieser institutionellen Antriebslosigkeit arg frustriert. Bei der Hauptversammlung im vergangenen Monat verweigerten die Kleinaktionäre dem Arsenal-Vorsitzenden, Sir Chips Keswick, die Gefolgschaft. Die Rebellion war nur von symbolischer Natur - Keswick wurde von Kroenke und dem zweiten Großaktionär Alischer Usmanow, die zusammen 97 Prozent der Stimmrechte besitzen, im Amt bestätigt - zeigte aber das Ausmaß der Unmut.

Wenger hat zumindest erkannt, dass sich der Verein allmählich für die Zeit nach ihm aufstellen muss. Die angestrebte Verpflichtung von Borussia Dortmunds Chefscout Sven Mislintat spielt dabei eine wichtige Rolle, genau wie die Umstrukturierung der Nachwuchsabteilung, für die in der kommenden Saison Per Mertesacker verantwortlich wird. In der Gegenwart ist jedoch erstmal die Gefahr sehr groß, von den lange belächelten, nun aber weitaus dynamischeren Nachbarn überholt zu werden. Man hat Wenger seit dem Gewinn der letzten Meisterschaft vor dreizehn Jahren vieles nachgesehen. Aber einen dauerhaften zweiten Platz in der Nordlondoner Miniliga würde man selbst ihm nicht verzeihen.