Wenn die Sache mit Jan Vertonghen schiefgegangen wäre, hätte man ihn den schlechtesten Trainer der Welt genannt, sagte Mauricio Pochettino.

Die Sache mit Jan Vertonghen war die: Eigentlich ist der 31-Jährige Innenverteidiger, und zwar nicht der filigranste. Bei Tottenham Hotspur stellt ihn sein Trainer Pochettino mitunter auch nach hinten links - dann, wenn defensive Qualitäten wichtiger sind als Vorwärtsdrang. Gegen Borussia Dortmund war das der Fall, Vertonghen spielte bei gegnerischem Ballbesitz links, diesmal in einer Fünferkette. Hatte Tottenham aber den Ball, wurde aus ihm eine Art Flügelstürmer.

Momente purer Klasse Hugo Lloris, Tor: Wie er sich fast aus dem Stand vom Rasen federte und Dan-Axel Zagadous Kopfall aus kurzer Distanz um den Pfosten lenkte, war klasse (44.). Auch sonst wirkte der Franzose sicher, mit einer Ausnahme: Den Schuss von Thomas Delaney in der 35. Minute ließ Lloris prallen, zu seinem Glück putzte Sánchez aus. Serge Aurier, Abwehr: Erhielt den Vorzug vor Kieran Trippier und spielte extrem offensiv. Wartete oft auf Höhe von Dortmunds Linksverteidiger Abdou Diallo, um sich für Flugbälle hinter die Abwehr anzubieten. Gemessen daran blieb er lange ziemlich wirkungslos im Angriff. Dann flankte er perfekt auf Vertonghen -– 2:0. Juan Foyth, Abwehr: Den 21-Jährigen, der zuletzt im Dezember eingesetzt worden war, hatte der BVB offenbar nicht auf der Rechnung. Andernfalls hätten er Foyth vermutlich noch gezielter unter Druck gesetzt. Dann nämlich machte er Fehler: Entweder er brachte seine Mitspieler mit schlecht getimten Pässen in Not, oder er verlor die Bälle gleich selbst. Verlor zudem das Duell mit Zagadou vor dessen Großchance (44.). Aber: Wie stabil Foyth aus der Pause kam, das war beeindruckend gut. Davinson Sánchez, Abwehr: Seine Rolle als zentraler Spieler einer Fünferabwehr mag ungewohnt gewesen sein, sie ergab jedoch Sinn: Der schnellste Spurs-Verteidiger gewann die wenigen Laufduelle, die er sich mit BVB-Stürmer Mario Götze liefern musste. Sánchez machte ein aufregend gutes Spiel, oft war er die letzte Bastion auf Dortmunds Weg zum Tor, er war es auch, der den Ball vor dem 2:0 eroberte. Toby Alderweireld, Abwehr: Am Wochenende gegen Leicester saß er noch auf der Bank, vermutlich wurde er geschont. Mit der gewünschten Wirkung: Gar nicht so oft gefordert wie erwartet. Aber sicher, wenn es drauf ankam. Jan Vertonghen, Abwehr: Eigentlich sollte der gelernte Innenverteidiger links in der Fünferkette mithelfen, Dortmunds Jadon Sancho zu decken, was mit einigen Ausnahmen auch gelang. Dass er nach vorne einen geringeren Beitrag leisten würde, nahmen die Spurs dafür in Kauf. Eigentlich. Dann tauchte Vertonghen plötzlich vorne auf, einmal, zweimal, immer wieder. Das Ergebnis; Flanke vor dem 1:0, 2:0 selbst erzielt, Mann des Spiels. Moussa Sissoko, Mittelfeld (bis 90.+1 Minute): Ist er ein Sechser? Ein Achter? Flügelstürmer? Gewiss ist Sissoko einer der interessantesten Spieler auf dem Platz, ach was, des ganzen Wettbewerbs. Was nicht allein als Lob verstanden werden sollte. Sissoko kann dribbeln, Zweikämpfe gewinnen, zu Tiefenläufen ansetzen, und all das tat er gefühlt überall auf dem Platz. Das ist unberechenbar, für den Gegner wie für die Mitspieler, viel öfter aber Ersteres. Victor Wanyama (ab 90.+1): Trat nicht nennenswert in Erscheinung, dafür kam er zu spät ins Spiel. Harry Winks, Mittelfeld: Aufgrund von Sissokos unberechenbaren Laufwegen musste Winks Angriffe absichern und als Anspielstation im Aufbau dienen. Viel Last auf den schmalen Schultern des 23-Jährigen. Winks aber machte seine Sache gut, er sicherte viele zweite Bälle, wirkte ballsicher. Allerdings: Bei der Frage, wann er sich zurück in Richtung Strafraum bewegen muss und wann er den Gegenspieler pressen darf, liegt er noch recht oft daneben. Christian Eriksen, Mittelfeld: Tottenhams Anführer. Wie gut Eriksen eigentlich ist, deutete der 26-Jährige ein paarmal an: wenn er mit rechts den Ball führte um dann ansatzlos mit links zu passen; wenn er sich mit kurzen Bewegungen absetzte und vom Unsichtbar- in den Ballverteilermodus wechselte. Sein Ballgewinn führte zum 1:0, seine Ecke zum 3:0. Eriksen war schlicht zu gut für den BVB. Son Heung-Min, Angriff (bis 90.): Der BVB ist sein Lieblingsgegner. Gegen kein Team hat der ehemalige Bundesligaprofi mehr Tore erzielt (neun). Und dieser Treffer war besonders schön: Wie Son die Hereingabe mit der Innenseite volley nahm und perfekt platzierte, war ein Moment purer Klasse. Erik Lamela (ab 90.): War dabei, als die Spurs den BVB bezwangen. Zumindest auf dem Spielberichtsbogen. Lucas Moura, Angriff (bis 85.): Eigentlich auf dem rechten Flügel Zuhause; gegen Dortmund spielte er als Stürmer. Mit dieser zentraleren Rolle kam er nicht zurecht. Bewegte sich unpassend, wenn er sich ins Mittelfeld fallen ließ, das wirkte improvisiert statt koordiniert. Dabei begann die Partie vielversprechend für Lucas, als er per Volley beinahe ein Traumtor erzielt hätte (7.). Beinahe gelungen, das galt auch für manch aussichtsreiche Situation im weiteren Spielverlauf. Aber beinahe genügt nicht. Fernando Llorente (ab 85.): Kam kurz vor Schluss, vermutlich, um Bälle festzumachen und so das 2:0 über die Zeit zu bringen. Llorente leistete mehr, er entschied mit seinem Kopfballtreffer die Partie, vermutlich gar dieses Achtelfinale.

Die Sache ging bekanntlich nicht schief, im Gegenteil, die Spurs gewannen 3:0, Vertonghen bereitete das 1:0 durch Son Heung-min vor und erzielte das 2:0 selbst, übrigens nach Vorarbeit seines Pendants rechtsaußen, Serge Aurier. Damit steht Tottenham so gut wie sicher im Viertelfinale der Champions League.

Spurs-Coach Pochettino, 46, wollte davon natürlich noch nichts wissen. Eine Mannschaft wie die der Dortmunder dürfe man nicht abschreiben, es liege noch viel Arbeit vor seinem Team, sagte der Argentinier auf der Pressekonferenz nach der Partie. Augenblicke zuvor hatte BVB-Trainer Lucien Favre seinen Podiumsplatz bei der Pressekonferenz geräumt, er hatte noch bleicher gewirkt als sonst. Lag das an der gerade erst überstandenen Erkältung oder an dem, was er zuvor auf dem Rasen erlebt hatte?

AFP Mauricio Pochettino (r.)

Wo Favre ernst und knapp geantwortet hatte, ehe er sich mit einem brüchigen "Merci" verabschiedete, scherzte und plauderte Pochettino, und die anwesenden britischen Journalisten sprachen fast kumpelhaft mit ihm. Mauricio, was hast du in der Halbzeit zu deinen Spielern gesagt, Mauricio, gibt's zur Belohnung Urlaub, Mauricio, wie kamst du nur auf Vertonghen? Das strotzte geradezu vor Bewunderung. Ist es das nicht auch, was aktuell in Tottenham geschieht - ein Wunder?

Der Klub verpflichtete keinen neuen Spieler, Transfers wie der Axel Witsels beim BVB waren zuletzt nicht möglich gewesen. Und doch zählen die Spurs erneut europaweit zu den Über-Performern schlechthin. Läuft alles normal, beenden sie die Premier-League-Saison als Dritter, es wäre das fünfte Jahr in Folge, dass maximal zwei Teams besser sind.

Zwar gewinnen die Spurs so gut wie nie in so berauschender Weise wie die Konkurrenz aus Liverpool und Manchester. Aber: Sie gewinnen. Obwohl sie ihre Heimspiele nicht im eigenen Stadion an der White Hart Lane austragen können; obwohl in Harry Kane, Dele und Erik Dier drei Schlüsselspieler fehlen. Am Wochenende ließen die Spurs noch mehrere Chancen gegen ein Mitteklasseteam wie Leicester zu (und gewannen trotzdem), nun stellten sie die Offensive des Bundesliga-Tabellenführers weitgehend kalt.

Kollektiver Zusammenbruch Roman Bürki, Tor: Vor der Pause war er vor allem mit dem Fuß gefordert. Zunächst, weil seine Kollegen ihn mangels anderer Optionen als Anspielstation suchten. Dann wehrte Bürki mit dem linken Fuß einen gefährlichen Schuss von Heung-Min Son ab (36. Minute). Bei dessen Tor kurz nach der Pause schaute er dem Ball hinterher, weil ihm mehr auch nicht übrig blieb. Bei den beiden anderen Treffern war es genauso. Achraf Hakimi, Abwehr: Immer wieder spielte Tottenham weite Diagonalpässe. Das erforderte von Hakimi ein sehr gutes Stellungsspiel. Fing sich nach nervösem Beginn und überzeugte dann auch mit seinen Sprints über die rechte Seite und im Zusammenspiel mit Jadon Sancho. Im Gedächtnis bleibt aber vor allem sein Ballverlust vor dem 0:1, als er ins Dribbling ging, statt den Ball wegzuschlagen. Beim zweiten Treffer verlor er Vertonghen aus den Augen. Zusammengenommen eine ganz schwache Leistung. Ömer Toprak, Abwehr: Noch der Beste in einer Defensive, die gegen Ende der Partie aus den Fugen geriet. Spielte ohne Schnörkel, rettete zunächst, was es zu retten gab. Dan-Axel Zagadou (bis 77.), Abwehr: Sein erster Einsatz seit dem 1. Dezember. Eine Fußverletzung hatte ihn zur Pause gezwungen. Das merkte zunächst niemand. Der große, coole Innenverteidiger erledigte seine Aufgabe in der ersten Hälfte hinten souverän und eröffnete das Spiel mit scharfen Flachpässen anständig. Als er dann unter der Flanke von Jan Vertonghen hersprang, die Son verwertete, war doch zu merken, dass er länger pausiert hatte. Verhinderte später, dass Son ähnlich frei zum Abschluss kam (60.). In der 77. Minute ausgewechselt. Marcel Schmelzer (77. für Zagadou), Abwehr: Viele hatten den ehememaligen Kapitän in der Startelf erwartet. Schmelzer kam dann spät für Zagadou, der mit den Kräften am Ende war. Dass er keine Sicherheit in die Defensive brachte, ist am Ergebnis abzulesen. Abdou Diallo, Abwehr: Er überzeugte als linker Verteidiger bislang ganz selten. Das war auch in London nicht anders. Diallo zeigte Schwächen im Zweikampf, im Stellungsspiel und verlor zum Ende auch die Nerven. Nach der Einwechslung von Marcel Schmelzer rückte er auf die Position in der Innenverteidigung. Auch da wurde es nicht besser. Axel Witsel, Mittelfeld: Beim 3:3 gegen Hoffenheim, als der BVB einen 3:0-Vorsprung verspielte, verlor auch er die Ruhe, die ihn sonst so auszeichnet. Im Wembley-Stadion fand er sie wieder - bis zur Pause. In der zweiten Halbzeit ging es wieder dahin. Thomas Delaney, Mittelfeld: Wehrte sich nach besten Kräften, gewann wichtige Zweikämpfe. Der Däne war noch am wenigsten dafür verantwortlich, dass die Dortmunder sich nun auch ziemlich sicher von der Champions League verabschieden müssen. Christian Pulisic (bis 87.), Angriff: Der US-Amerikaner durfte in der Stadt vorspielen, in der er ab Sommer für den FC Chelsea auflaufen wird. Nach der Leistung im Wembley-Stadion dürfte die Diskussion noch lauter werden, warum der Klub von Roman Abramowitsch 64 Millionen Euro für Pulisic bezahlte. Ein ordentlicher Abschluss nach einer Viertelstunde, das war es. Jacob Bruun-Larsen (87. für Pulisic), Angriff: Undankbar, in eine Mannschaft eingewechselt zu werden, in der er es drunter und drüber geht. Mahmoud Dahoud, Mittelfeld: Durfte hinter den drei Angreifern neben Thomas Delaney im offensiven Mittelfeld spielen. Spielte zwei gute Pässe, verschwand danach, obwohl er noch auf dem Platz stand. Wenn alle gesund sind, wird er wohl kaum noch viele Einsätze bekommen. Jadon Sancho (bis 88.), Angriff: Viele Eintrittskarten musste Sancho für seine Familie und Freunde besorgen, damit sie den englischen Nationalspieler in seiner Heimatstadt sehen konnten. Vor der Pause sahen sie einige Aktionen über die rechte Seite, aber es fehlte die Konsequenz bei der Vorlage und/oder beim Abschluss. Ging dann nach dem Rückstand mit unter. Raphael Guerreiro (88. für Jadon Sancho), Mittelfeld: Siehe Bruun-Larsen. Mario Götze, Angriff: Trug für den verletzten Marco Reus die Kapitänsbinde, trug im zentralen Angriff kaum etwas für die Offensive bei. Lief viel, um den Aufbau der Spurs zu stören. Das ist aber auch lediglich eine Selbstverständlichkeit.

Mit einem gewissen Juan Foyth in der Abwehr, ein Talent, 21 Jahre alt, seit Dezember ohne Einsatzminute in der Premier League und einem exakt so fragilen Auftritt gegen den BVB, wie diese Eckdaten es vermuten lassen konnten. Foyth wirkte derart nervös, dass manch Trainer ihn wohl noch vor der Pause ausgewechselt hätte. Foyth spielte durch und steigerte sich in der zweiten Hälfte massiv. Er habe seiner Mannschaft in der Halbzeit mittels Videoclips aufgezeigt, dass sie sich nicht optimal bewege, sagte Pochettino, ohne Foyth dabei explizit zu nennen.

Spieler wie Foyth, Harry Winks oder der spektakuläre Moussa Sissoko spielten in der vergangenen Saison Nebenrollen oder gar keine. Nun sind sie mittendrin, und es funktioniert. Als Beobachter wundert man sich dann und zweifelt, dass der Erfolg anhält. War ja auch etwas glücklich, der Sieg, sagt man sich oft. Die Spurs gewinnen so regelmäßig dank später Siegtreffer, dass man die Fergie-Time mittlerweile in Poch-Time umbenennen könnte.

Pochettinos wohl größte Stärke ist es, seine Spieler besser zu machen, über sämtliche Altersklassen hinweg. Son und Christian Eriksen etwa entwickelte er zu Elitespielern. Dass das nicht überall registriert wird, mag auch daran liegen, dass sie bislang nicht für dreistellige Millionenablösen gewechselt sind. Was wiederum nur eine Frage der Zeit sein dürfte.

Kaum ein anderer Klub ist so erfolgreich und wird zugleich mit so viel Skepsis begleitet. Und sie ist ja auch nicht unberechtigt. Die erste Hälfte gegen den BVB war tatsächlich nicht gut. In Spielen gegen Topgegner wirkten die Spurs mal ebenbürtig, dann überraschend chancenlos. Und im Vergleich zur Vorsaison scheint die Mannschaft sogar an Dominanz eingebüßt zu haben. Sie hat allerdings aktuell auch elf Punkte mehr geholt als im Vorjahr. Bemerkenswert gute Zahlen, nur laufen sie eben unter dem Radar. Seine Mannschaft werde von sehr vielen unterschätzt, sagte Pochettino nach der BVB-Partie.

Man könnte das als Klage interpretieren. Oder als Drohung.