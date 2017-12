Traditionsklub Newcastle United Manchester City in schlecht

In den letzten Minuten sieht das Spiel des Abstiegskandidaten gegen den enteilten Tabellenführer nicht nur aus wie ein Duell gleichwertiger Gegner. Es klingt auch so.

Nach einer über weite Strecken erschütternd passiven Vorstellung rennt Newcastle United an, um Manchester Citys Führung durch Raheem Sterling auszugleichen. Jeder Zweikampf wird geführt, als würde er über Himmel oder Hölle entscheiden. Eine Flanke nach der anderen fliegt in Manchesters Strafraum. Die Zuschauer im hell erleuchteten St. James' Park brüllen ohne Unterbrechung. Der Soundtrack der Schlussphase erinnert an das Geräusch von Wellen, die vom Sturm gegen eine Felsenküste geschlagen werden.

Und man fragt sich, warum Newcastle nicht schon früher in die Offensive gegangen ist. Warum die Mannschaft fast das ganze Spiel gespielt hat wie ein Viertligist in der ersten Pokalrunde, der nur danach trachtet, die Niederlage erträglich zu halten. Warum sich der Klub klein gemacht hat. Noch kleiner, als er mittlerweile ist.

Newcastle United ist ein Verein mit einer 125 Jahre langen Geschichte, war im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts vier Mal Meister und gewann 1969 den Vorgänger des Uefa-Pokals. Im Presseraum des Stadions erinnern Schwarzweißbilder an den Erfolg der Mannschaft um Kapitän Bob Moncur.

"Wir haben ein Debakel erwartet"

Der Verein ist verbunden mit Spielern wie Peter Beardsley, Kevin Keegan und Alan Shearer und mit Trainer Bobby Robson. Um die Jahrtausendwende schlug der Klub den FC Barcelona und Juventus Turin in der Champions League. Noch vor vier Jahren stand Newcastle im Viertelfinale der Europa League.

Doch vom Glanz der Vergangenheit ist nicht mehr viel übrig. Der Verein hat zwei Abstiege aus der Premier League mitgemacht, 2009 und 2016, schaffte zweimal die direkte Rückkehr, kämpft im Moment als Aufsteiger erneut gegen den Sturz in die Zweitklassigkeit. Die Partie gegen Manchester City geht trotz stürmischer Schlussphase 0:1 verloren. Es ist die zwölfte Niederlage im 20. Saisonspiel für Newcastle. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt nur einen Punkt.

Die Fans sind trotzdem zufrieden mit der Vorstellung ihrer Mannschaft. "Wir haben ein Debakel erwartet und hätten fast noch einen Punkt geholt. Was soll man machen gegen einen Verein, der alleine für die Abwehr 150 Millionen Pfund ausgeben kann?", sagt Michael, Anfang 40, blaue Jacke, United-Schal, als er nach der Partie vom Stadion zur Metrostation "Monument" in der Innenstadt läuft.

Ähnlichkeiten der Traditionsklubs

Dabei waren sich Newcastle United und Manchester City lange Zeit recht ähnlich. Auch City ist ein Traditionsverein, der lange ein Verliererimage mit sich herumschleppte. Ende der Neunzigerjahre spielte er in der dritten Liga, kehrte erst nach der Jahrtausendwende in die Premier League zurück. Doch dann kamen Scheich Mansour Bin Zayed Al Nahyan aus Abu Dhabi und seine Millionen - und City wurde ein Spitzenverein. Gegen Newcastle gelang dem Team von Trainer Josep Guardiola der 18. Sieg nacheinander. Der Vorsprung an der Tabellenspitze beträgt 15 Punkte.

Bei Newcastle United kam vor zehn Jahren der Sportartikel-Milliardär Mike Ashley und fuhr den Verein vor die Wand. Das ist jedenfalls die Meinung vieler Fans, die ihm Profitgier und die Abwesenheit einer Idee für die Zukunft des Klubs vorwerfen. "Er kauft billig ein und bekommt, wofür er bezahlt hat. Wenn einer der Spieler besser ist als erwartet, wird er verkauft. In dieser Saison hat der Wahnsinn eine neue Dimension angenommen", schreibt die Fanseite "The Mag" über Ashley.

Der Besitzer habe, so eine verbreitete Fanmeinung, nach der Rückkehr in die Premier League im Sommer nicht genug Geld für Transfers zur Verfügung gestellt. Trainer Rafael Benítez musste zudem mit ansehen, wie sich seine Wunschspieler anderen Vereinen anschlossen. Im Grunde tritt Newcastle deshalb mit einer besseren Zweitliga-Mannschaft in der angeblich stärksten Liga der Welt an.

Gefährlicher Schwebezustand

Die in Deutschland bekanntesten Spieler sind der junge Spanier Mikel Merino, der sich in Dortmund nicht durchsetzen konnte, und der nicht mehr ganz junge Spanier Joselu, der in seinen drei Jahren in der Bundesliga bei Hoffenheim, Frankfurt und Hannover beschäftigt war und von den Menschen auf den Rängen des St. James' Park "Hasselu" gerufen wird.

Newcastle befindet sich in einem gefährlichen Schwebezustand. Ashley hat den Verein zum Verkauf ausgeschrieben. Das Geschäft sollte bis Weihnachten über die Bühne gebracht werden. Eine Interessentin gibt es mit der britischen Unternehmerin Amanda Staveley und ihrer Firma PCP Capital Partners, die schon bei Scheich Mansours Einstieg bei Manchester City involviert war. Doch die Übernahme zieht sich. Vor Ende Januar ist wohl nicht mit einer Einigung zu rechnen.

Die Verschleppung ist problematisch, weil Trainer Benítez in der anstehenden Transferphase dringend mehrere Spieler verpflichten möchte, um die Mannschaft wetterfest für den Abstiegskampf zu machen. Er appelliert an Besitzer Ashley, Geld für neues Personal freizugeben. "Ich hoffe, er ist clever genug, um das zu verstehen. Es ist seine Mannschaft, sein Geschäft, er will das Beste für seine Mannschaft", sagt der Trainer.

Seine Worten klingen nicht so, als wäre er von Ashleys Cleverness überzeugt.