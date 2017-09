Liverpools Debakel in Manchester Ein Fehltritt entscheidet das Spiel

Falsche Sportart: Vielleicht dachte Liverpools Angreifer Sadio Mané an Jackie Chan, womöglich auch Tim Wiese oder Eric Cantona. In der 37. Minute rannte er im Vollsprint auf Manchesters Keeper Ederson zu und setzte zum Kung-Fu-Sprung an. Mané wollte den Ball spielen, traf allerdings seinen Gegner - eine klare Rote Karte. Nach acht Minuten Behandlungszeit musste auch der Torhüter vom Platz. Zum Glück verletzte er sich nicht schwer, kurz vor Abpfiff kehrte er auf die Ersatzbank zurück.

Das Ergebnis: 5:0 (2:0) - hier geht's zum Spielbericht.

Die drei von der Bank: Vier deutsche Spieler hätten auf dem Feld stehen können. Doch die beiden Nationalspieler Ilkay Gündogan und Leroy Sané saßen bei Manchester zunächst nur auf der Bank. Für Gündogan aber war das schon eine Erfolgsmeldung. Aufgrund eines Kreuzbandrisses hat er 2017 noch kein Ligaspiel bestritten. Da Klopp im Tor wieder auf Simon Mignolet statt Loris Karius setzte, war Emre Can bei Anpfiff der einzige Deutsche auf dem Spielfeld. Allerdings: Sané wurde in Hälfte zwei eingewechselt und erzielte bei gerade mal 35 Minuten Spielzeit einen Doppelpack.

Action Images via REUTERS Leroy Sané

Der Rekord: Durch seinen Führungstreffer avancierte Sergio Agüero zum Claudio Pizarro der Premier League, zum besten nichteuropäischen Torschützen der Ligageschichte. Zugleich überholte der Argentinier durch sein 124. Tor auch noch eine Klublegende vom Konkurrenten Manchester United: Dwight Yorke (Trinidad & Tobago) hatte es in seiner Karriere auf 123 Treffer gebracht.

Im Wechselbad der Gefühle: Acht Minuten ließ Schiedsrichter Moss in der ersten Halbzeit nachspielen. Das reichte Gabriel Jesus, um den Ball gleich zweimal ins Tor zu köpfen. Beim ersten Treffer musste er seinen Jubel noch schnell stoppen - Abseits. Nur vier Minuten späte gab es nichts zu beanstanden. Und kurz nach Wiederanpfiff schob der Angreifer dann auch noch zum 3:0 ein.

Der Tor-Butler: Vor dem 1:0 spielte Kevin de Bruyne einen so präzisen Flachpass in die Schnittstelle der Viererkette, dass Agüero nur noch den Torhüter zu umkurven brauchte. Beim 2:0 flankte der Belgier punktgenau in den Fünfmeterraum auf den freistehenden Gabriel Jesus. In der vergangenen Saison hatte de Bruyne bereits 21 Treffer vorbereitet. Als Stürmer muss man ihn lieben.

Das Trainerduell: Eigentlich sollte es das Kräftemessen der beiden Trainerstars Pep Guardiola und Jürgen Klopp werden. "Wenn ich gegen Jürgens Mannschaften spiele, lerne ich viel dazu", hatte Guardiola vor dem Duell verkündet. In der ersten halben Stunde war es noch ein fairer Wettstreit. Beide Teams ließen wenig klare Torchancen zu. Lediglich ein genialer Pass und das anschließende Tor machten bis dato den Unterschied aus. Doch dann folgte die Rote Karte für Mané - der Knackpunkt.

Tschüs, Angstgegner: Durch den Sieg springt Manchester nicht nur vorübergehend an die Tabellenspitze, sondern beendet auch eine Negativserie: Vor dem Duell am vierten Spieltag hatte Manchester fünfmal hintereinander nicht gegen Liverpool gewinnen können. Lediglich ein einziges Unentschieden war den Citizens gelungen.

Manchester City - FC Liverpool 5:0 (2:0)

1:0 Agüero (24.)

2:0 Gabriel Jesus (45.+6)

3:0 Gabriel Jesus (53.)

4:0 Sané (77.)

5:0 Sané (90.+1)

Manchester City: Ederson (45.+1 Bravo) - Otamendi (71. Mangala), Stones, Danilo - Mendy, Silva, Fernandinho, De Bruyne, Walker - Gabriel Jesus (57. Sané), Agüero

FC Liverpool: Mignolet - Moreno, Klavan, Matip, Alexander-Arnold - Wijnaldum (58. Milner), Henderson, Can - Mané, Firmino (67. Solanke), Salah (46. Oxlade-Chamberlain)

Schiedsrichter: Jonathan Moss (England)

Zuschauer: 54.172

Gelbe Karten: Otamendi, Fernandinho / Alexander-Arnold

Rote Karten: Mané