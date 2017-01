+++ Fußball-Transferticker +++ HSV-Talent Halilovic vor dem Absprung?

+++ Badstuber vor Leihe zu Manchester City? +++

[14.27 Uhr] Laut britischen Medienberichten hat City-Coach Josep Guardiola Interesse an einer Verpflichtung von Verteidiger Holger Badstuber, den er in seiner Zeit beim FC Bayern trainierte. "Ich kenne Holger, er ist ein fantastischer Spieler, ein fantastischer Typ", wird der Spanier bei Sky Sports zitiert. "Aber er ist ein Bayern-Spieler. Und wir sollten zuerst mit denen sprechen, dann mit ihm."

Mit einer möglichen Verpflichtung Badstubers will Guardiola nach eigenen Angaben auf die hohen Anforderungen durch drei Wettbewerbe reagieren. "Wenn etwas in Sachen Verletzung passiert, dann haben wir nicht genug [Spieler]", sagte er. Nach Informationen der englischen Boulevard-Zeitung "Mirror" ist ein sechsmonatiges Leihgeschäft angedacht. (lst/dpa)

+++ Halilovic möchte Hamburg verlassen +++

[13.52 Uhr] Der neue HSV-Sportdirektor Jens Todt hat bestätigt, dass der mit großen Hoffnungen vom FC Barcelona verpflichtete Kroate Alen Halilovic den Klub trotz eines bis 2020 laufenden Vertrags schon wieder verlassen möchte. "Er ist ein junger Spieler mit einem großen Potenzial. Bei ihm könnten wir uns Stand heute ein Leihgeschäft vorstellen", sagte Todt, der schon mit Halilovic' Berater gesprochen hat.

Noch liegt allerdings kein offizielles Angebot für das 20 Jahre alte Top-Talent vor, das unter Trainer Markus Gisdol bislang kaum eine Rolle gespielt hat. Im bisherigen Saisonverlauf kam Halilovic in der Liga insgesamt lediglich auf eine Einsatzzeit von 137 Spielminuten. (lst/dpa)

+++ DFB-Jugendtrainer wird Frings-Assistent in Darmstadt +++

[13.35 Uhr] Darmstadt 98 hat Björn Müller als Co-Trainer verpflichtet. Der 39-Jährige, der zuletzt als Assistenzcoach der deutschen U19-Nationalmannschaft tätig war, soll bei den abstiegsgefährdeten Lilien den neuen Cheftrainer Torsten Frings unterstützen. "Ich kenne ihn aus meiner Ausbildungszeit beim DFB. Mit seinen Kompetenzen wird er unser Trainerteam sehr gut ergänzen und uns damit verstärken", sagte Frings über Müller.

Müller ist Diplom-Sportlehrer und erwarb 2013 die Fußballlehrer-Lizenz an der Hennes-Weisweiler-Akademie des DFB, an der er auch mehrere Jahre die Lehrgänge zur Fußballlehrer-Ausbildung begleitete. Zudem wirkte der ehemalige Regionalliga-Spieler Müller bei der Entwicklung der DFB-Akademie mit. (lst/sid)

+++ Carvalho der nächste namhafte China-Transfer? +++

[13.06 Uhr] Innenverteidiger Ricardo Carvalho steht offenbar unmittelbar vor einem Wechsel in die chinesische Super League zu Shanghai SIPG. Der 38-jährige Portugiese, der unter anderem 2004 mit dem FC Porto die Champions League und mit dem FC Chelsea drei englische Meistertitel gewinnen konnte, stand bis zum Sommer beim AS Monaco unter Vertrag. Derzeit nimmt der vereinslose Defensivspieler bereits am Trainingslager des chinesischen Klubs in Doha teil. Offiziell bestätigt wurde der Transfer allerdings noch nicht. (lst)

+++ Bayers Brandt: Vertragsverlängerung "denkbar" +++

[12.44 Uhr] Nationalspieler Julian Brandt kann sich trotz des Interesses renommierter Klubs eine Verlängerung seines bis 2019 laufenden Vertrags bei Bayer Leverkusen vorstellen. "Klar ist das für mich denkbar. Ich fühle mich bei Bayer sehr wohl, hier weiß ich, was ich habe", sagte der 20-jährige Mittelfeldspieler der "Bild am Sonntag". Brandt hat in seinem bisherigen Kontrakt eine Ausstiegsklausel vereinbart, die ab 2018 gezogen werden kann.

Die Entscheidung über seine Zukunft will er möglichst zügig treffen. "Wenn es nach mir geht, wäre der Sommer der richtige Zeitpunkt. Ich will mich jetzt auch gar nicht ewig mit dem Thema beschäftigen", sagte Brandt. Angeblich soll er bei Bayern München und Borussia Dortmund ein Thema sein.

Vor seinem Wechsel 2014 vom VfL Wolfsburg nach Leverkusen hatte er dem FC Bayern abgesagt. "Damals war es genau die richtige Entscheidung, gerade für junge Spieler ist Leverkusen überragend", erklärte Brandt: "Und ich hätte auch keine Scheu, zweimal Nein zu den Bayern zu sagen." (lst/dpa)

+++ Lasogga nimmt den Konkurrenzkampf beim HSV an +++

[12.18 Uhr] Pierre-Michel Lasogga vom abstiegsbedrohten Bundesligisten Hamburger SV hat Spekulationen um einen Wechsel dementiert und sich zu seinem aktuellen Verein bekannt. "Gerüchte gehören mittlerweile zum täglichen Geschäft dazu. Wenn man dann zuletzt auch auf der Bank saß, dann wird so was immer noch angeheizt. Ich kann nur immer wieder sagen, dass ich mich in Hamburg und in der Mannschaft wohlfühle", sagte Lasogga Sky Sport News HD.

"Ich stehe zu 100 Prozent hinter dem Verein und will alles für ihn geben. Ich verschwende keinerlei Gedanken an einen Wechsel. Ich will mich hier durchbeißen und mir meinen Platz in der ersten Elf zurückerkämpfen. Alles andere muss der Trainer entscheiden", sagte der Mittelstürmer, der zuletzt nicht mehr zur Startelf von Markus Gisdol zählte. (lst/sid)

+++ Brdaric wird Trainer in Mazedonien +++

[10.49 Uhr] Der frühere Nationalspieler Thomas Brdaric trainiert ab sofort den mazedonischen Vize-Meister KF Shkendija. Der 41-Jährige wurde bereits offiziell beim Verein aus der Stadt Tetovo vorgestellt.

Brdaric, in Deutschland zuletzt Trainer des Regionalligisten TSV Steinbach, hat einen Vertrag über eineinhalb Jahre unterschrieben. Sein neuer Klub, der seinen einzigen Meistertitel in der Premier Liga 2011 holte, ist Tabellenzweiter hinter dem Rekordchampion Vardar Skopje. (lst/sid)

Alle Transfers und Gerüchte vom 7. Januar finden Sie hier.