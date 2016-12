+++ Fußball-Transferticker +++ HSV verpflichtet Mavraj, China lockt Ramos

+++ Frankfurts Valléjo zurück nach Madrid +++

[13.10 Uhr] Eintracht Frankfurt muss Innenverteidiger Jesús Valléjo nach Saisonende wohl wieder an Real Madrid abgeben. Wie die spanischen Sportzeitungen "Marca" und "AS" übereinstimmend berichten, soll das Leihgeschäft zwischen der Eintracht und dem spanischen Rekordmeister nicht verlängert werden.

Der Frankfurter Sportvorstand Fredi Bobic sprach zuletzt bei Real vor, um die Leihe des erst 19 Jahre alten Spaniers bis 2019 auszudehnen. Mit diesem Anliegen ist Bobic wohl gescheitert, weil sich die Königlichen und ihr portugiesischer Europameister Pepe nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen können. Vallejo, der bislang sehr gute Leistungen in der Bundesliga gezeigt hat, soll deshalb Pepe ersetzen. (mon/sid)

+++ HSV holt Mavraj aus Köln +++

[12.39 Uhr] Der abstiegsbedrohte Hamburger SV hat seinen ersten Winterzugang perfektgemacht. Wie der Tabellen-16. via Twitter meldete, wechselt der albanische Innenverteidiger Mergim Mavraj vom 1. FC Köln bis zum 30. Juni 2019 zu den Hanseaten.

Die Ablösesumme für den 30 Jahre alten EM-Teilnehmer soll bei 1,8 Millionen Euro liegen, zuzüglich einer Bonuszahlung im Falle des Klassenerhalts mit den Hanseaten. Mavraj, der für Köln in dieser Saison in sämtlichen Bundesligapartien über die volle Spielzeit auf dem Platz stand, gilt als Wunschspieler von HSV-Trainer Martin Gisdol. (mon)

+++ Wechselt Lasogga zum FC Schalke? +++

[9.58 Uhr] Das wäre eine Überraschung: Nach Informationen der "Bild"-Zeitung steht Stürmer Pierre-Michel Lasogga vor einem Wechsel vom Hamburger SV zu seinem ehemaligen Jugendverein Schalke 04. Der 25-Jährige soll zunächst bis zum Sommer an die Schalker ausgeliehen werden. Beim HSV spielt Lasogga (Vertrag bis 2019) unter Trainer Markus Gisdol keine Rolle mehr, Schalke sucht in der Offensive Alternativen. Klaas-Jan Huntelaar, Franco Di Santo und Breel Embolo sind verletzt, Eric Maxim Choupo-Moting spielt für Kamerun beim Afrika-Cup in Gabun (14. Januar bis 5. Februar). (mon/sid)

+++ Dortmunds Ramos soll Angebot aus China haben +++

[8.23 Uhr] Millionentransfers in die chinesische Super League gehören mittlerweile zum Alltag, nun könnte es einen Bundesliga-Stürmer nach Fernost ziehen. Einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge soll BVB-Angreifer Adrián Ramos eine Offerte des Pekinger Klubs Bejing Guoan vorliegen. Demnach habe Guoan bereits im vergangenen Winter wegen des 30-Jährigen angefragt, doch damals habe die Borussia nicht verkaufen wollen. Nun könnte der Vizemeister verhandlungsbereit sein - schließlich ist Ramos aktuell kein Stammspieler. Bislang kam der Kolumbianer nur in elf von 25 Pflichtspielen zum Einsatz. (mon)