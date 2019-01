+++ Fußball-Transferticker +++ Morata wechselt zu Atlético

FIX

Morata kehrt zu Atlético zurück

Álvaro Morata wird vom FC Chelsea zu Atlético Madrid ausgeliehen, das gab der spanische Klub in einer Mitteilung auf seiner Website mit. Der Stürmer hatte sich unter dem neuen Chelsea-Trainer Maurizio Sarri keinen Stammplatz erkämpfen können - und erzielte in dieser Saison in 19 Spielen nur fünf Tore.

Jetzt kehrt er in seine Heimatstadt Madrid zurück. Bereits in der Jugend hatte Morata bei Atlético gespielt, ehe er über Getafe zu Real Madrid gewechselt und dort zum Profi geworden war. Bis zum Sommer 2020 leiht Atlético den spanischen Nationalspieler aus. (hba)

Lustenberger verlässt Berlin

Nach fast zwölf Jahren bei Hertha BSC hat Fabian Lustenberger seinen Abschied aus Berlin verkündet. Der Schweizer kehrt im Sommer in sein Heimatland zurück und schließt sich im Sommer den Young Boys Bern an. Der Vertrag des 30-Jährigen läuft aus.

"Meine Familie lebt ja schon seit längerem in der Schweiz, und für mich schließt sich mit der Rückkehr in die Heimat nun ein Kreis", wird Lustenberger auf der Klubhomepage zitiert. Mit dem amtierenden Schweizer Meister wird Lustenberger in der kommenden Saison aller Voraussicht nach in der Champions League spielen. Die Young Boys Bern sind mit 19 Punkten Vorsprung Erster der Schweizer Super League. (hba)

SPEKULATIONEN

City-Talent vor Wechsel zu Schalke?

Im Poker um das walisische Offensivtalent Rabbi Matondo von Manchester City hat sich der Premier-League-Club einem Medienbericht zufolge mit dem FC Schalke 04 auf eine Ablösesumme von 13 Millionen Euro geeinigt. Wie "The Telegraph" schreibt, müssen vor der erwarteten Bekanntgabe des Wechsels durch die Klubs nur noch persönliche Vertragsinhalte zwischen dem 18-Jährigen und dem Bundesligisten geklärt werden. Auch andere Vereine hatten Interesse an Matondo bekundet. (aha/dpa)