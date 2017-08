+++ Transferticker +++ FC Barcelona verpflichtet Paulinho

+++ FIX UND FERTIG +++

Barcelona verpflichtet Paulinho

Der FC Barcelona hat einen Teil der Neymar-Rekordablöse reinvestiert. Die Katalanen haben den brasilianischen Mittelfeldspielers Paulinho vom chinesischen Erstligisten Guangzhou Evergrande geholt. Der 29-Jährige kostet 40 Millionen Euro, zur vereinbarten Vertragslaufzeit machte Barcelona keine Angaben. Der spanische Klub ist zudem an Ousmane Dembélé von Borussia Dortmund sowie Liverpools Philippe Coutinho interessiert. (bka/sid)

Gladbach verlängert mit Verteidiger Wendt

Oscar Wendt bleibt Borussia Mönchengladbach treu. Der Bundesligist hat den 2018 auslaufenden Vertrag mit dem schwedischen Abwehrspieler vorzeitig um ein weiteres Jahr bis Juni 2019 verlängert. Der 31-Jährige spielt seit 2011 in Gladbach. Er bestritt bislang 181 Pflichtspiele, in denen er 13 Treffer erzielte. (bka/sid)

+++ ACHTUNG, GERÜCHT +++

Julian Draxler wird nach Angaben seines Beraters trotz der neuen Konkurrenz von Neymar weiter für Paris St. Germain in Frankreich spielen. Roger Wittmann sagte der "Sport Bild", dass sein Schützling kein Streichkandidat sei. In den französischen Medien halten sich hingegen hartnäckig Gerüchte, dass PSG Draxler, dessen Vertrag noch bis 2021 läuft, vorzeitig abgeben will. In den ersten beiden Ligaspielen wurde der Deutsche nicht eingesetzt. (bka/sid)