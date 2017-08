+++ Fußball-Transferticker +++ Oxlade-Chamberlain will nach Liverpool

+++ KURZ VOR VOLLZUG +++

Oxlade-Chamberlain will nicht zu Chelsea, aber nach Liverpool

Laut übereinstimmenden Medienberichten steht ein Wechsel von Alex Oxlade-Chamberlain Arsenal zum FC Liverpool kurz bevor. Angeblich hat der englische Nationalspieler bereits den Medizincheck beim Klub von Trainer Jürgen Klopp absolviert. Die Ablöse soll voraussichtlich bei circa 40 Millionen Euro liegen. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass der FC Chelsea den Mittelfeldspieler für 43 Millionen Euro verpflichten wollte. Arsenal hätte dem Deal angeblich gern zugestimmt, da Oxlade-Chamberlain im Sommer 2018 ablösefrei wechseln könnte. Doch der Spieler wollte nicht zu den Blues. (lek)

Kommt Andreas Beck zurück nach Stuttgart?

Andreas Beck steht nach übereinstimmenden türkischen Medienberichten vor einer Rückkehr in die Bundesliga. Der Rechtsverteidiger wird voraussichtlich von Besiktas Istanbul zu seinem ehemaligen Verein VfB Stuttgart wechseln. Die vereinbarte Ablösesumme könnte bei zwei Millionen Euro liegen. Bei Stuttgart spielte Beck in der Jugend, startete seine Profilaufbahn und holte 2007 die Meisterschaft, bevor er 2008 nach Hoffenheim weiterzog. Seit Sommer 2015 trägt der 30-Jährige das Trikot von Besiktas, kam zu 76 Einsätzen und wurde zweimal Meister in der Süper Lig. (lek/dpa)

+++ WECHSEL PERFEKT +++

Wollscheid geht zum Tabellenletzten nach Frankreich

Philipp Wollscheid galt mal als kommender Innenverteidiger in der deutschen Nationalmannschaft, nun wechselt er zum Tabellenletzten der französischen Ligue 1. In der vergangenen Saison war er an den VfL Wolfsburg ausgeliehen, kam aber nur zu sieben Bundesliga-Einsätzen. Nach der vorläufigen Rückkehr zu seinem Stammklub Stoke City unterschrieb er nun in Metz einen Vertrag bis 2020. Sein neuer Klub hat bislang alle vier Ligaspiele verloren. (lek/dpa)