Hudson-Odoi drängt auf Wechsel im Winter

Callum Hudson-Odoi hat Angaben von "Sky" und "Bild" zufolge den FC Chelsea um eine Freigabe gebeten, um noch im Winter zum FC Bayern München wechseln zu können. Eine Vertragsverlängerung beim Londoner Klub hat der 18-Jährige laut Medienberichten bereits mehrfach abgelehnt.

"Wir wollen den Spieler verpflichten", sagte Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic zuletzt über den Linksaußen, für den eine Ablösesumme von rund 40 Millionen Euro kolportiert wurde. Damit wäre er in der Bundesliga-Historie der teuerste Spieler seiner Altersklasse und nach Corentin Tolisso, der 2017 für 41,5 Millionen Euro nach München kam, der zweitteuerste in der Klubgeschichte des FC Bayern.

Schalke will Offensiv-Talent von City verpflichten

Offenbar möchte der FC Schalke 04 Flügelspieler Rabbi Matondo verpflichten. Das berichtete "Sky". Mit dem 18-Jährigen Rechtsaußen, der bei Manchester City unter Vertrag steht, sei man sich bereits einig, es fehle allerdings noch eine Einigung mit dem englischen Meister. Zwischen den beiden Klubs seien lediglich Details zu klären.

#Schalke - #Matondo und #S04 wird immer konkreter, nach unseren Infos ist man weit, aber längst nicht fix. Einige Details zwischen den Vereinen sind nicht geklärt. #SSNHD — Dirk g. Schlarmann (@Sky_Dirk) 26. Januar 2019

Ein erstes Angebot von 10 Millionen Euro sei zwar abgelehnt worden - eine etwas nachgebesserte Offerte würde City allerdings genügen. Für die U-23 der Citizens erzielte der Waliser neun Tore und sechs Vorlagen in 21 Spielen. Schalke will sich damit auch ein bisschen am BVB orientieren: Revier-Rivale Borussia Dortmund hatte mit dem Transfer von Jungstar Jadon Sancho von Manchester City vor zwei Jahren einen Coup gelandet.

Caiuby möchte zurück nach Brasilien

In einem Interview mit dem brasilianischen Internetportal "UOL Esporte" hat Caiuby, der Angreifer vom FC Augsburg, von einem Abschied in Richtung Heimat gesprochen. Es gäbe Anfragen für den 30-Jährigen und in Deutschland zu bleiben, sei nicht die Option, die ihm aktuell am meisten zusagte. "Deshalb hat diese Gelegenheit, in den brasilianischen Fußball zurückzukehren, unsere Aufmerksamkeit geweckt", wird Caiuby zitiert.

Der Brasilianer war nach der Winterpause nicht zur Vorbereitung in Augsburg erschienen, sondern in seiner Heimat geblieben - aus privaten Gründen, wie der Klub bekannt gab. Sportdirektor Stefan Reuter plant ein klärendes Gespräch mit Caiuby, sobald dieser zurückgekehrt ist.