+++ Transferticker +++ Japan lockt Podolski, HSV holt Papadopoulos

+++ Papadopoulos wechselt nach Hamburg +++

[13.39 Uhr] Bundesligist Hamburger SV hat Kyriakos Papadopoulos verpflichtet. Der 24 Jahre alte Grieche wechselt auf Leihbasis bis zum Sommer zu den Hamburgern, wie der Club am Montag mitteilte. Auch RB Leipzig, wo Papadopoulos in der Hinrunde unter Vertrag stand, bestätigte den Transfer. Dem Vernehmen nach übernimmt der HSV den zwischen Leipzig und dem Papadopoulos-Club Bayer Leverkusen abgeschlossenen Leihvertrag. Kosten: Zwei Millionen Euro. Am Dienstag trainiert er bereits mit den HSV-Profis. (aha/dpa)

+++ Curci trainiert auf der Insel +++

[11.26 Uhr] Ersatztorwart Gianluca Curci vom FSV Mainz 05 absolviert ein einwöchiges Probetraining bei Cardiff City aus der zweithöchsten englischen Spielklasse. Das teilte der Bundesligist mit. Der Vertrag des italienischen Keepers läuft im kommenden Sommer aus. Der Verein hat den 31-Jährigen für die Vereinssuche bis auf Weiteres vom Trainingsbetrieb freigestellt. Ein Wechsel zum englischen Drittligisten Bristol Rovers war zuletzt nicht zustande gekommen, nachdem Curci dort ein Probetraining absolviert hatte. (aha/dpa)

+++ Wird Podolski bei Japan-Angebot schwach? +++

[6.47 Uhr] Neue Wechselgerüchte um Lukas Podolski: Der 31-Jährige soll nach Informationen von "Bild"-Zeitung und "Express" ein lukratives Millionenangebot für einen Wechsel vom türkischen Rekordmeister Galatasaray Istanbul zum japanischen Erstligisten Vissel Kobe vorliegen haben. Erst zu Wochenbeginnn waren Spekulationen über einen Transfer des Ex-Nationalspielers nach China durch eine Klarstellung von Istanbuls Klubführung beendet worden.

Kobe will Podolski den Medienberichten zufolge mit einem Jahresgehalt von bis zu acht Millionen Euro nach Japan locken. Demnach bietet der J-League-Sechste dem Angreifer einen Vertrag für drei Jahre. (aha/sid)

