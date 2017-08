+++ Fußball-Transferticker +++ Mourinho umwirbt Real-Star Bale

+++ VORSICHT, GERÜCHT +++

United macht Madrids Bale den Hof

Psychospiel oder ernsthaftes Interesse? Einen Tag vor dem Supercup-Finale zwischen Manchester United und Real Madrid (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) hat der Trainer des englischen Rekordmeisters, José Mourinho, auf einer Pressekonferenz Interesse an einer Verpflichtung von Gareth Bale signalisiert. "Wenn er morgen spielt, dann werde ich nicht eine Sekunde über einen Transfer nachdenken. Dann ist es das deutlichste Signal, dass er bleibt", sagte Mourinho. Der 54-jährige Portugiese fügte jedoch an: "Wenn er in den Plänen des Klubs keine Rolle spielt und es sich erhärtet, dass ein Spieler wie Bale auf dem Sprung ist, dann werde ich da sein."

Der Waliser Bale war 2013 für die damalige Weltrekordsumme von 100,8 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu Real gewechselt. Aufgrund von Verletzungen hat der Flügelstürmer (Vertrag bis 2022) aber ein schweres Jahr in Madrid hinter sich. Im Champions-League-Finale gegen Juventus Turin wurde der Superstar erst nach 77 Minuten eingewechselt. (lst/sid)

Macht Bayer bei griechischem Nachwuchstalent Retsos Ernst?

Panagiotis Retsos von Olympiakos Piräus soll die Defensive von Bayer Leverkusen verstärken. Griechischen Medien zufolge hat der Bundesligist für den flexiblen Abwehrspieler bereits ein offizielles Angebot über 15 Millionen Euro (plus 20 Prozent beim Weiterverkauf) abgegeben. Grundsätzlich soll sich Olympiakos mit den Konditionen anfreunden können. Den Wechsel des 18-Jährigen will man aber wohl erst nach den Champions-League-Play-Offs vollziehen, in denen man auf Salzburg-Bezwinger HNK Rijeka trifft (Rückspiel am 22. August). (lst)

Hertha an BVB-Talent Passlack interessiert

Eine Ausleihe von Rechtsverteidiger Felix Passlack soll nach "Kicker"-Informationen auf dem Wunschzettel von Berlin ganz oben stehen. Der Rechtsfuß, der im Alter von 14 Jahren in die Nachwuchsabteilung des BVB gewechselt war, besitzt in Dortmund noch einen Vertrag bis 2019. Angesichts der großen Konkurrenz im Borussen-Kader war der 19-Jährige in der abgelaufenen Saison lediglich auf zehn Ligaeinsätze gekommen. Bisher hat der BVB jedoch keinerlei Bereitschaft signalisiert, Passlack abgeben zu wollen. (lst)

VfB stellt Neu-Manager Reschke 15 Millionen Euro zur Verfügung



Das Präsidium von Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart hat seinem neuen Sportvorstand Michael Reschke einer Meldung der "Bild"-Zeitung zufolge ein großzügiges Budget bewilligt. Demnach soll Reschke mit dem Geld mindestens zwei Spieler holen. Sowohl im defensiven Mittelfeld als auch auf der Rechtsverteidiger-Position sehen die Schwaben Bedarf. Sollte der VfB die in Aussicht gestellten 15 Millionen Euro tatsächlich noch investieren, würden sie erstmals mehr als 20 Millionen Euro in einer Transferperiode ausgegeben. Bislang hat Stuttgart in der Sommerpause 16,8 Millionen Euro unter anderem für die Transfers von Ron-Robert Zieler und Holger Badstuber bezahlt. (lst)

Galatasaray mit Juventus-Profi Asamoah einig?

Kwadwo Asamoah steht unmittelbar vor einem Wechsel zum türkischen Spitzenklub Galatasaray. CNN Türk vermeldet, dass der ghanaische Nationalspieler sich mit Gala bereits geeinigt habe, einzig die beiden Vereine müssten jetzt noch die Ablösemodalitäten verhandeln. Seit seinem Wechsel 2012 nach Turin bestritt der variabel einsetzbare Abwehrmann 130 Pflichtspiele für Juventus. Damals strich Udinese Calcio 18 Millionen Euro für den 28-Jährigen ein, dessen aktuelles Arbeitspapier bei der Alten Dame noch bis 2018 datiert ist. (lst)

+++ FIX UND FERTIG +++

Choupo-Moting wechselt in die Premier League

Für den zuletzt vereinslosen Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting ist die Hängepartie beendet: Der ehemalige Schalker wechselt ablösefrei zu Stoke City, wo er die Lücke im Angriff schließen soll, die die Abgänge von Marko Arnautovic (West Ham) und Jonathan Walters (Burnley) hinterlassen haben. Der 28-Jährige hat bei den Potters einen Vertrag über drei Jahre unterzeichnet. (lst)

