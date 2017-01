+++ Fußball-Transferticker +++ Auch Podolski wohl auf dem Sprung gen China

+++ Podolski schielt in die chinesische Super League +++

[16.55 Uhr] Ein möglicher Wechsel von Lukas Podolski von Galatasaray Istanbul zum chinesischen Klub Beijing Guoan rückt nach Aussage seines aktuellen Vereins näher. "Der Transfer ist in der Abschlussphase", sagte Galatasaray-Vorstandsmitglied Levent Nazifoglu in Antalya vor Medienvertretern.

Galatasaray wolle den Weltmeister von 2014 zwar nicht verkaufen, doch "der Spieler selbst scheint einen Wechsel zu favorisieren", sagte Nazifoglu. Um bald Planungssicherheit zu haben, sollen sich die Verhandlungen aber nicht mehr allzu lange hinziehen: "Entweder passiert der Transfer innerhalb einer Woche oder gar nicht." Podolski selbst hatte seine Zukunft offengelassen, als er diese Woche zum Trainingslager in Antalya erschienen war. "Ja, es gibt ein Angebot, doch ich habe mich noch nicht entschieden", wurde der 31-Jährige von "NTV Spor" zitiert. (lst/dpa)

+++ Halilovic-Zukunft weiter ungewiss +++

[14.37 Uhr] Macht eine Ausleihe Sinn oder kann er der Mannschaft in der Rückrunde helfen? Diese Frage treibt derzeit die Verantwortlichen des Hamburger SV um, wenn sie sich über die nähere Zukunft von Offensivspieler Alen Halilovic austauschen. Jens Todt, neuer Sportdirektor des HSV, kann die Unzufriedenheit des 20-Jährigen über seine geringen Einsatzzeiten (bislang 137 Bundesliga-Minuten) nachvollziehen.

Eine Entscheidung über einen Wechsel des Kroaten in der Winterpause ist aber noch nicht gefallen. "Es ist normal, dass ein junger Spieler mehr Einsätze bekommen möchte. Das ist nachvollziehbar und sinnvoll für seine Entwicklung", sagte Todt in einem Interview mit Sky Sport News HD: "Da wird jetzt auch nicht gejammert. Wenn es sinnvoll ist, dass der Spieler anderswo Spielpraxis sammelt, dann ist das für seine Entwicklung gut und dann unterstützen wir das. Aber das ist alles noch in der Schwebe und nicht spruchreif." (lst)

+++ Vertragsverlängerung für Robben derzeit kein Thema +++

[13.36 Uhr] Der Vertrag von Flügelstürmer Arjen Robben beim FC Bayern München läuft im kommenden Sommer aus. Dennoch zeigt der 32-Jährige keinerlei Anzeichen, diese Ungewissheit zeitnah ausräumen zu wollen. "Ich konzentriere mich jetzt auf die nächsten sechs Monate. Ich habe auch keine Deadline. Es kommt, wie es kommt. Es gibt Spieler, die sagen: Ich will erst, dass mit dem Vertrag alles gelöst ist, dass das organisiert ist. Ich konzentriere mich nur auf Fußball." Der niederländische Nationalspieler, der im Kalenderjahr 2016 wegen diverser Verletzungen über 20 Pflichtspiele verpasst hatte, sagte:"Es ist ja nicht so, dass ich ohne Vertrag spiele. Ich bin noch sechs Monate sowieso da, vielleicht noch ein Jahr oder zwei Jahre - ich weiß es nicht." (lst/sid)

+++ Werder will Pizarro und Fritz halten +++

[12.18 Uhr] Nach Vorstellungen der Vereinsführung von Werder sollen die erfahrenen Claudio Pizarro (38 Jahre alt) und Clemens Fritz (36) auch in der kommenden Saison für Bremen spielen. Gegenüber der "Bild"-Zeitung sagte Manager Frank Baumann: "Claudio weiß, dass wir ihn schätzen und mit ihm weitermachen wollen. Wir müssen schauen, wie es bei ihm körperlich weitergeht und ob er bei uns bleiben möchte. Claudio muss sagen: 'Ich habe Bock!'. Das gilt auch für Clemens (Fritz, d. Red.)."

Unter Druck möchte der ehemalige Bundesligaprofi Baumann die beiden Spieler jedoch nicht setzen. "Es gibt keinen abgesteckten Zeitrahmen. Wir werden am Ende noch früh genug miteinander reden", sagte er. (lst)

+++ S04-Manager Heidel offen für Wintertransfers +++

[11.07 Uhr] Christian Heidel, Sportvorstand von FC Schalke 04, kann sich eine personelle Verstärkung des Kaders in der Winterpause unter bestimmten Voraussetzungen vorstellen. "Das wird sich sehr kurzfristig entscheiden. Wir werden nur etwas tun, wenn es sportlich und wirtschaftlich sinnvoll ist. Es gibt keinen Grund für Aktionismus", sagte Heidel in einem Interview mit Sky Sport News HD: "Natürlich haben wir viele verletzte Spieler, aber die kommen ja alle wieder. Wir werden den Kader jetzt nicht aufblähen. Es ist aber schon im Bereich des Möglichen, dass noch etwas passiert." (lst/sid)

+++ Arsenal-Coach Wenger macht Mertesacker Hoffnungen +++

[10.36 Uhr] Der langzeitverletzte Per Mertesacker steht vor einer Vertragsverlängerung beim 13-maligen englischen Meister FC Arsenal. Die aktuelle körperliche Verfassung spiele bei einer solchen Entscheidung keine große Rolle, sagte Arsenal-Teammanager Arsène Wenger mit Blick auf Mertesacker und dessen spanischen Teamkollegen Santi Cazorla. Beide Verträge laufen im Sommer aus.

"Wir haben bei beiden eine Vertragsoption, und ich denke, wir werden sie ziehen", sagte Wenger: "In erster Linie wollen wir die beiden wegen ihrer fußballerischen Qualitäten halten, aber auch wegen ihrer mentalen Stärken. Wir brauchen eine Mischung aus Jugend und Erfahrung." (lst/sid)

Alle Transfers und Gerüchte vom 6. Januar finden Sie hier.