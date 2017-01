+++ Fußball-Transferticker +++ Mega-Angebot für Aubameyang?

+++ Chinesen bieten angeblich für Aubameyang +++

Pierre-Emerick Aubameyang von Borussia Dortmund soll ein unmoralisches Angebot aus China vorliegen. Demnach bietet Shanghai SIPG dem Stürmer ein Jahressalär von 41 Millionen Euro und dem BVB eine Ablöse von 150 Millionen Euro, wovon Dortmund aber nichts wissen will. "Mit hypothetischen Dingen beschäftige ich mich nicht", sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke der "Bild"-Zeitung.

Laut "Bild"-Informationen soll bei BVB-Sportdirektor Michael Zorc aber über einen Mittelsmann eine mündliche Anfrage bezüglich eines Transfers von Aubameyang, der beim Bundesligisten bis 2020 unter Vertrag steht, eingegangen sein. Ob es sich dabei um eine Offerte bereits für diesen Winter oder den Sommer 2017 handelt, ist unklar. (bam/dpa)

+++ Osasunas bisheriger Sportdirektor ersetzt den Cheftrainer +++

[13.54 Uhr] CA Osasuna ist mit sieben Punkten aus 16 Partien Tabellenletzter in der spanischen Liga. Deshalb hat der Klub den bisherigen Coach Joaquín Caparrós freigestellt. Der Nachfolger von Caparrós kommt aus den eigenen Reihen und ist der bisherige Sportdirektor Petar Vasiljevic. Der 46 Jahre alte Serbe stand als Profi unter anderem zwischen 2000 und 2003 bei Rot Weiss Ahlen unter Vertrag. Vasiljevic soll das Amt Interimstechnisch bis Saisonende übernehmen. (mru/dpa)

+++ Marco Silva wird neuer Trainer bei Hull City +++

[13.19 Uhr] Hull City hat Marco Silva als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 39 Jahre alte Portugiese folgt auf Mike Phelan, vom dem sich der Klub am Dienstag getrennt hatte. Silva, der zuvor unter anderem bei Sporting Lissabon in Portugal und Olympiakos Piräus in Griechenland Trainer gewesen war, unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende. Hull City steht derzeit auf dem letzten Tabellenplatz in der Premier League. (mru)

+++ Kiyotake will zu Berlin wechseln +++

[8.41 Uhr] Hertha BSC ist daran interessiert, Hiroshi Kiyotake vom FC Sevilla auszuleihen. Der frühere Bundesliga-Profi vom 1. FC Nürnberg und Hannover 96 kommt beim Europa-League-Sieger nicht über eine Reservistenrolle hinaus und möchte den Klub verlassen. Nach Informationen des "Kicker" hat Kiyotake Hertha ein Signal gegeben, nach Berlin wechseln zu wollen. Sevilla will den 27 Jahre alten japanischen Nationalspieler allerdings nur verkaufen und nicht ausleihen, um die investierte Ablösesumme von 6,5 Millionen Euro zu reinvestieren. (mru)

