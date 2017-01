+++ Fußball-Transferticker +++ Evra im Tausch für Kolasinac zu Schalke?

+++ Juventus macht im Werben um Kolasinac ernst +++

[12.48 Uhr] Der FC Schalke 04 bemüht sich womöglich um die Dienste des französischen Nationalspielers Patrice Evra. Der Verteidiger steht noch bis zum Sommer bei Juventus Turin unter Vertrag und könnte im Tausch für den Schalker Sead Kolasinac kommen, den der Rekordmeister unter Vertrag nehmen will. Das berichtete die italienische Zeitung "Gazzetta dello Sport". Der Bosnier Kolasinac steht schon länger auf der Wunschliste von Trainer Massimiliano Allegri. Interesse am 35-jährigen Evra, der 2008 mit Manchester United die Champions League gewann, sollen auch der FC Valencia, Crystal Palace und Olympique Lyon haben. (bam/sid)

+++ BVB vor Verpflichtung eines schwedischen Top-Talents +++

[12.40 Uhr] Sturmtalent für den BVB? Nach Informationen der Zeitung "Aftonbladet" steht Alexander Isak vom schwedischen Erstligisten AIK Solna unmittelbar vor einem Transfer zu Borussia Dortmund. Der Vizemeister sagte auf SID-Anfrage, "diese Gerüchte grundsätzlich und schon lange nicht mehr zu kommentieren". Der 17-Jährige wird im eigenen Land bereits als Nachfolger von Zlatan Ibrahimovic gehandelt und soll bis zuletzt auch mit Real Madrid verhandelt haben. Die Ablösesumme könnte rund zehn Millionen Euro betragen.

Isak hatte Anfang des Jahres beim 1:2 gegen die Elfenbeinküste sein Debüt für die schwedische Nationalmannschaft gegeben und beim 6:0 der Skandinavier gegen die Slowakei im Alter von 17 Jahren und 113 Tagen den 104 Jahre alten Rekord des jüngsten Torschützen der "Tre Kronor" gebrochen. (bam/sid)

+++ Diego Costa bleibt beim FC Chelsea +++

[12.31 Uhr] Zuletzt war Diego Costa von seinem Trainer Antonio Conte aus disziplinarischen Gründen nicht in den Kader des FC Chelsea berufen worden. Der Top-Torjäger der englischen Premier League wurde immer wieder mit einem Wechsel in die chinesische Liga in Verbindung gebracht. Conte beendete die Spekulationen um die Zukunft des Spaniers nun. "Er will bei Chelsea bleiben und ist sehr glücklich, hier zu spielen", sagte der 47-Jährige. Gegen Hull City am Sonntag (17.30 Uhr, High-Liveticker, SPIEGEL ONLINE) gehört der 28 Jahre alte Costa wieder zum Kader des Tabellenführers. (bam)