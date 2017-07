+++ Fußball-Transferticker +++ Sanches hofft auf Wechsel zu Milan

+++ VORSICHT, GERÜCHT! +++

Zwei Reservisten auf der Suche nach dem Glück

Renato Sanches vom FC Bayern München hat seinen Wunsch bekundet, zur kommenden Saison den Arbeitgeber zu wechseln. "Natürlich möchte ich mehr spielen. Deswegen würde ich mich gerne sportlich verändern und zu einem Verein gehen, der mir mehr Einsatzzeiten geben kann", sagte der 19 Jahre alte Portugiese der "Sport Bild".

Den AC Mailand machte der Europameister als seinen Favoriten aus und nannte ihn "eine interessante Option. Wenn sich die Möglichkeit ergibt und die Vereine sich einigen können, würde ich sie gerne wahrnehmen." Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte das Interesse der Italiener bereits vor einiger Zeit bestätigt. Sanches soll zunächst ausgeliehen werden, um mehr Spielpraxis zu bekommen. (lst/sid)

Nach Informationen von "El Correo" will auch Dortmunds Mikel Merino nach nur einer Saison wieder die Bundesliga verlassen. Die spanische Zeitung berichtet, der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler habe der BVB-Führung seinen Wechselwunsch bereits mitgeteilt. Momentan wird Athletic Bilbao als potenzieller Abnehmer gehandelt. Die Basken sollen ihr Kaufangebot für Merino auf acht Millionen Euro erhöht haben und so den BVB vom zunächst angedachten Leihgeschäft abgebracht haben. (lst)

Hat Tottenham Hoffenheims Toljan im Auge?

Auf der Suche nach einem Ersatzmann für den zu Manchester City abgewanderten Rechtsverteidiger Kyle Walker könnten die Tottenham Hotspur in der Bundesliga fündig werden. Derzeit halten sich Gerüchte, dass die Londoner sich mit einer Verpflichtung von Hoffenheims Jeremy Toljan beschäftigen. TSG-Manager Alexander Rosen zeigte gegenüber der "Bild" Verständnis dafür, dass ein Angebot aus der Premier League für seine Spieler reizvoll sei: "Wenn Tottenham kommt und das dreifache Gehalt bietet, da kann man dann schlecht sagen: London ist eine unattraktive Stadt oder Tottenham ein schlechter Klub. Das ist alles sehr positiv - und dann denken junge Menschen darüber nach." Weil der Vertrag des variabel einsetzbaren Außenverteidigers bei der TSG 2018 endet, bleibt dem Champions-League-Qualifikanten nicht mehr allzu viel Zeit, für Toljan eine hohe Ablöse zu kassieren. (lst)

+++ FIX UND FERTIG +++

Aus Giesings Höhen an den Fuß der Rocky Mountains

Nach SPIEGEL-Informationen ist der Transfer von Stefan Aigner zu den Colorado Rapids perfekt. Der 29 Jahre alte Flügelspieler von 1860 München wechselt demnach mit sofortiger Wirkung zum MLS-Klub aus Denver. Erst im vergangenen Sommer hatte sich Aigner den Löwen wieder angeschlossen, bei denen er zuvor in der Jugend und später auch bei den Profis aktiv gewesen war. In der zurückliegenden Spielzeit hatte Aigner in insgesamt 28 Partien vier Tore erzielt und drei Treffer vorbereitet. Nach dem Absturz von Sechzig in die Regionalliga suchte der Rechtsfuß eine neue Herausforderung. Gerüchte um einen Abgang zum FC Augsburg in die Bundesliga haben sich damit zerschlagen. (lst)

