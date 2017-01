+++ Fußball-Transferticker +++ Schalke holt Burgstaller

+++ Zweitligatorjäger Burgstaller nach Schalke +++

[8.07 Uhr] Schalke 04 hat auf seine Personalsorgen in der Offensive reagiert und sich mit Guido Burgstaller und dem 1. FC Nürnberg auf einen Transfer geeinigt. Wie die Schalker am Montag bekannt gaben, wechselt der 27-Jährige vorbehaltlich des Medizinchecks mit sofortiger Wirkung nach Gelsenkirchen. Weitere Details, unter anderem zur Vertragslaufzeit, will Schalke nach dem endgültigen Vollzug des Transfers verkünden.

Der österreichische Nationalspieler Burgstaller ist in der laufenden Saison mit 14 Treffern aus 16 Spielen Top-Torschütze der 2. Bundesliga. Für den Club erzielte er seit Januar 2015 in 70 Pflichtspielen 34 Treffer und bereitete zwölf weitere vor. Zuletzt stand den Schalkern in Eric Maxim Choupo-Moting nur noch ein erfahrener Stürmer zur Verfügung. Klaas-Jan Huntelaar, Franco di Santo und Breel Embolo sind verletzt.(rae/dpa/sid)