+++ Dennis Diekmeier hat wieder einen Verein +++

Die Hinrunde hat Dennis Diekmeier komplett verpasst - allerdings nicht aufgrund einer Verletzung. Der Hamburger SV ließ den Vertrag mit Diekmeier nach dem Zweitliga-Abstieg auslaufen. Der Rechtsverteidiger fand danach keinen neuen Klub. Nun haben sich der SV Sandhausen und der 29-Jährige auf einen Vertrag bis 2020 geeinigt.

"Die guten Gespräche mit Trainer Uwe Koschinat und den Verantwortlichen des Vereins haben in mir eine große Vorfreude auf die neue Aufgabe am Hardtwald geweckt", sagte Diekmeier.

Seine erstes Pflichtspiel für Sandhausen führt Diekmeier ausgerechnet nach Hamburg - am 30. Januar empfängt der HSV den SV Sandhausen zur ersten Partie nach der Winterpause. Sandhausen steht aktuell auf Rang 15. "Ich möchte mich jetzt so schnell wie möglich ins Team integrieren und dem SVS mit meiner Erfahrung im Kampf um den Klassenerhalt in der zweite Liga helfen."

In seinen acht Jahren beim HSV stand Diekmeier mit seiner Mannschaft oft im Abstiegskampf und bringt dementsprechend Erfahrung mit. "Das ist in unserer Situation absolut nicht zu verachten", sagte Sandhausen-Trainer Koschinat dazu. Der Geschäftsführer Otmar Schork ist überzeugt, "dass er uns für die Rest-Rückrunde einen gewaltigen Leistungsschub geben wird." (mrk/sid)

+++ Naldo-Wechsel nach Monaco perfekt +++

Innenverteidiger Naldo wechselt mit sofortiger Wirkung zur AS Monaco in die französische Ligue 1. Das bestätigte der FC Schalke 04 in einer Mitteilung auf seiner Website. Der 36-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2020. Zur Ablösesumme machten beide Vereine keine Angaben.

Schalkes Sportdirektor Christian Heidel sagte zum Abschied: "Naldo war in den vergangenen zweieinhalb Jahren eine Bereicherung für unseren Club: Sportlich als Abwehrchef, Teamplayer und Torschütze."

In der Hinrunde kam Naldo nur auf sieben Ligaeinsätze, nachdem er vergangene Saison, in der Schalke Vizemeister wurde, keine einzige Minute in der Bundesliga verpasst hatte. "Aufgrund dieser Verdienste haben wir seinem Wunsch entsprochen, sich in seiner aktiven Laufbahn noch einmal verändern zu wollen", sagte Heidel.

Naldo sagte, er sei den Verantwortlichen dankbar, dass sie seinen Wechsel nach Monaco ermöglicht haben. Seine "zweieinhalb Jahre auf Schalke mit vielen großen Momenten" werde er "immer in bester Erinnerung bewahren".

AP Naldo

Im Sommer 2016 war Naldo vom VfL Wolfsburg, wo er vier Jahre lang spielte, zu Schalke gewechselt, wo er 79 Pflichtspiele bestritt. Insgesamt spielte Naldo 13 Jahre in der Bundesliga. Seine erste Station in Deutschland war der SV Werder Bremen, wo er sieben Jahre verbrachte. In seiner Laufbahn erarbeitete sich der Innenverteidiger einen Ruf für seine Torgefährlichkeit - sowohl per Kopf als auch mit Distanzschüssen.

Sein neuer Verein befindet sich aktuell in einer tiefen Krise. Die Mannschaft von Trainer Thierry Henry steht auf dem vorletzten Platz der französischen Liga. (mrk/sid)