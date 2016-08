Hoffenheim unter Trainer Nagelsmann: Die Überraschung!

Bei einem Besuch von Hoffenheims Internetseite sieht man zuerst Julian Nagelsmann. Beim Öffnen der Homepage startet ein Video, das in Dauerschleife läuft. Zu sehen ist der Trainer, erst in Großaufnahme, dann läuft er, den Ball jonglierend, über den Trainingsplatz, während die Kamera seinen Bewegungen folgt. Nagelsmann, 29, geht voran, er ist der Hauptdarsteller, nicht nur im Clip, sondern im gesamten Klub.

Bei der TSG werden sie sagen: Endlich hat Hoffenheim wieder ein Gesicht, eine Identität. Denn der Verein hat in den vergangenen Jahren eine Entwicklung genommen, die den Verantwortlichen nicht gefallen dürfte. Nach dem Bundesligaaufstieg 2008 war die TSG noch der polarisierende Klub, den viele wegen seines Geldes hassten und andere wegen seines aufregenden Fußballstils bewunderten. Doch zuletzt war Hoffenheim einfach nur da, eine Mannschaft, die vorne einige Tore schießt, hinten noch mehr kassiert und schließlich im Tabellenmittelfeld landet, bestenfalls.

In der vergangenen Saison hat das nicht funktioniert. Hoffenheim drohte der Abstieg. Dann wurde Nagelsmann befördert, und der jüngste Chefcoach der Ligageschichte führte die TSG zum Klassenerhalt. Er verbesserte den Punkteschnitt von 0,7 pro Partie auf 1,6. Das ist ein Schnitt, der locker zur Qualifikation für den internationalen Wettbewerb genügt.

Duell der Großprojekte

Jung, mutig, innovativ - all diese Attribute beschreiben auch Hoffenheims Gegner am ersten Spieltag, RB Leipzig. Am Nachmittag kommt es zum Duell der beiden Klubs (17.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE), und für viele ist RB der Favorit.

Der Aufsteiger erscheint wie die neue, größere, schickere Auflage des Projekts Hoffenheim. Wie einst beim Aufstieg der TSG nimmt Ralf Rangnick nun auch in Leipzig eine prägende Rolle ein. Er ist Visionär und Vollstrecker; derjenige, der entscheidet, wie das Geld genutzt wird, das durch Gesellschafter Red Bull zur Verfügung steht. Dass Leipzig Hoffenheim überflügeln wird, scheint nur eine Frage der Zeit. Dass es bereits in dieser Saison gelingt, ist aber eher unwahrscheinlich, was vor allem an der neuen Stärke der TSG liegt.

Dass der Klub in dieser Saison genau so weiter macht wie in der vergangenen unter Nagelsmann, steht natürlich nicht fest. Doch viel spricht dafür, dass der Aufschwung mehr war als ein Zusammenkommen glücklicher Faktoren.

Nagelsmann hat Hoffenheim taktisch enorm entwickelt

Beispiel Taktik: Die gegnerischen Innenverteidiger lässt Hoffenheim in Ruhe, doch wehe, sie versuchen den Pass ins Mittelfeld. Dort schnappt die TSG zu, nicht brachial, sondern intelligent. Bereits kurz nach seinem Antritt bei den Profis schaffte es Nagelsmann, mit seinem Team Pressingfallen einzustudieren. Hierbei geht es darum, den Gegner zum Schein gewähren zu lassen, bis er den Ball in eine Zone oder zu einem bestimmten Spieler gebracht hat, der als Pressingziel auserkoren wurde. Dann schlägt Hoffenheim im Kollektiv zu, die einen versuchen den Ball zu erobern, ihre Mitspieler blockieren mögliche Fluchtwege für das Pressingopfer.

Aber auch in eigenem Ballbesitz hat Hoffenheim eine erstaunliche Wandlung genommen. Die Geschwindigkeit, mit der Nagelsmann die taktische Entwicklung seiner Mannschaft vorangetrieben hat, könnte manchem Ligakonkurrenten, der dafür deutlich länger benötigt, vorkommen wie eine kleine Bloßstellung.

Lange schien Hoffenheim abhängig von Einzelkönnern wie Roberto Firmino oder dem nun nach Leverkusen gewechselten Kevin Volland. Doch schon in der kurzen Zeit unter Nagelsmann ist deutlich geworden, dass das System, das Zusammenwirken der Spieler wichtiger ist als individuelle Klasse. Die Profiteure heißen Nadiem Amiri, 19, oder Philipp Ochs, 19, Talente, die vor Nagelsmann kaum nennenswert in Erscheinung getreten waren. Hoffenheim scheint zurück in der Spur, die es einst selbst gelegt hatte.

Es kann sein, dass Hoffenheim nun wiederholt, was letztmals in der Zeit nach dem Aufstieg in die Bundesliga 2008 gelang. Der Klub kann die Liga überraschen, mit schönem, erfolgreichem Fußball - ganz so, wie man es einst vorhatte und wie es nun der Aufsteiger aus Leipzig plant. Ein Erfolg über RB wäre ein guter Anfang.