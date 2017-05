Bundesliga Flick neuer Geschäftsführer von Hoffenheim

Der frühere DFB-Sportdirektor Hans-Dieter Flick ist zum neuen Geschäftsführer beim Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim berufen worden. Das bestätigte TSG-Mehrheitseigner Dietmar Hopp der "Sport Bild".

"Ich freue mich, dass er unser Angebot angenommen hat und am 1. Juli seine Arbeit gemeinsam mit Dr. Peter Görlich und Frank Briel in unserer Geschäftsführung aufnehmen wird. Ich halte ihn für einen der besten Fußball-Fachleute hierzulande. Und er ist ein ausgesprochen angenehmer Mensch", sagte Hopp.

Der 52-jährige Flick hatte Mitte Januar aus "persönlichen und familiären Überlegungen" um die Auflösung seines eigentlich noch bis 2019 laufenden Vertrags als Sportdirektor beim DFB gebeten. Davor war er lange Assistent von Bundestrainer Joachim Löw (2006-2014). In Hoffenheim hatte Flick von 2000 bis 2005 als Trainer gearbeitet und den Klub in die Regionalliga geführt.

Flick ist in Heidelberg geboren und wohnt in der Nähe des Hoffenheimer Trainingszentrums. Der Klub wird als Vierter der Bundesliga in der Playoff-Runde um die erstmalige Qualifikation zur Champions League spielen.

Unklar ist, wie sich die namhafte Verpflichtung mit den Kompetenzen von Manager Alexander Rosen verträgt. Mit Briel (Finanzen) und Görlich (Sport) standen Rosen bisher zwei Geschäftsführer zur Seite, die sich weitgehend im Hintergrund hielten. Jetzt kommt mit Flick eine prominente Person dazu.

Rosen tätigte zahlreiche Top-Transfers wie die von Andrej Kramaric, Kevin Vogt oder Benjamin Hübner. Er war auch für die Berufung von Trainer Julian Nagelsmann verantwortlich. Rosens Vertrag läuft noch bis 2018.