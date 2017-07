1860 München in der Regionalliga Party im Marianengraben

Eine geschlossene Mannschaftsleistung zeigten die Spieler von 1860 München auch nach dem Schlusspfiff. Minutenlang standen sie auf dem Zaun, der das Spielfeld von der Gästekurve trennt, hüpften im Rhythmus der Fangesänge auf und ab und sangen einfach mit: "Einmal Löwe, immer Löwe, hey, hey!"

Auf der Haupttribüne seufzte derweil ein älterer Anhänger der Heimmannschaft: "Die kommen nur einmal im Jahr. Gott sei Dank." Den Mann konnte man gut verstehen. Zu dominant waren die Löwen beim 4:1-Sieg im Allgäustädtchen Memmingen aufgetreten, als dass man sich solch einen Gegner als normalsterblicher Regionalligist noch öfter wünschen würde.

Es waren also große Emotionen, die da am Donnerstagabend zu beobachten waren. Dabei stand doch eigentlich nur das Eröffnungsspiel der Regionalliga Bayern auf dem Programm. Vierte Liga. In der Welt von Menschen, die ihren Kindern Trikots von Real Madrid schenken und trotz Dauerkarte nicht zu den Heimspielen ihres Bundesligateams gehen, wenn der Gegner Augsburg statt Dortmund heißt, ist das eine Art Marianengraben des Fußballs.

In der Welt der 1860-Fans war es die tollste Party seit Jahren. Und das gerade, weil sie in der Provinz stattfand. Dass auf dem Schwarzmarkt angeblich bis zu 100 Euro für einen Stehplatz bezahlt wurden, wie mancher Fan berichtete, kann man sich durchaus vorstellen. Gut 3500 der 5000 Zuschauer waren auf Seiten von "Münchens großer Liebe", wie die Fans des Traditionsklubs gerne singen.

Buchbach und Seligenporten statt Camp Nou

Dass die Anhänger der Münchner die Regionalliga so dankbar annehmen, hat wiederum mit dem Größenwahn zu tun, der den Verein seit Jahren im Klammergriff hält. Hasan Ismaik und seine Bediensteten haben zuletzt dafür gesorgt, dass die einst so stolzen Giesinger zur Lachnummer wurden. 2012 versprach der jordanische Investor den Fans, man werde "in zehn Jahren auf einer Stufe mit Barcelona stehen." Fünf Jahre und 100 Millionen verschwendete Euro später spielt 1860 nicht in Barcelona, sondern beim FC Memmingen. Und auch die nächsten Auswärtsspiele werden nicht ins Camp Nou, sondern zum FC Buchbach, dem SV Schalding Heining und dem SV Seligenporten führen.

Bei den meisten Fans ist die Freude groß, weil nach dem Abstieg die Aussicht auf einen weitgehenden Neuanfang besteht. Und das im heißgeliebten Grünwalder Stadion - mit der Allianz Arena waren große Teile der Fanszene nie warm geworden. Wenn die verschiedenen Fraktionen in der Anhängerschaft - bei manchen offiziellen Fanklubs hat Ismaik durchaus noch Kredit - eines eint, dann die Erkenntnis, dass es nur besser werden kann.

Und besser wurde es schon am Donnerstag: Tore wie der schöne Lupfer von Christian Köppel oder das toll herausgespielte 0:3 durch Timo Gebhart fallen eben nur selten in der vierten Liga. Doch mit den Löwen läuft eine Mannschaft auf, in der mit Jan Mauersberger, Sascha Mölders und dem überragenden Gebhart (der im übrigen wieder in seiner Geburtsstadt Memmingen wohnt) bundesligaerfahrene Profis junge, hungrige Spieler anführen, die mehrheitlich aus der eigenen U23 stammen. Die hatte bereits in der vergangenen Saison in der Regionalliga gespielt und wurde nach dem Abstieg der Profis abgemeldet.

"Scheiß auf den Scheich, scheiß auf sein Geld"



"Wenn die Jungs so marschieren wie heute, ist in dieser Liga alles möglich", sagte Mölders nach dem Spiel. Der 32-Jährige, dem man in der zweiten Liga das Alter zusehends anmerkte, hatte im Spiel die meisten Laufduelle für sich entschieden und strahlte über das ganze Gesicht, als er von den Feierlichkeiten in der Fankurve zurückkam.

Dort hatten die Löwen-Anhänger in der symbolträchtigen 60. Minute einen Gesang angestimmt, der schon am 30. Mai in den Straßen Giesings überall zu hören war. An dem Tag also, an dem sich die Löwen durch eine 0:2-Niederlage gegen Jahn Regensburg aus dem bezahlten Fußball verabschiedet hatten. Auch in Memmingen sangen sie nun: "Scheiß auf den Scheich, scheiß auf sein Geld. Egal was er sagt, egal was er denkt. Wir woll'n nur eines: Wir woll'n das Glück, Freiheit für Sechzig und nach Giesing zurück."