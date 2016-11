Nach Attacke von Investor Ismaik 1860 München verkündet Medienboykott

Der kriselnde Zweitligist 1860 München hat einen Presseboykott verkündet. "Sämtliche Repräsentanten der Löwen sowie die 1860-Lizenzmannschaft stehen bis auf Weiteres nicht für Interviews und Gesprächsanfragen aller Medien zur Verfügung", hieß es in einer kurzen Mitteilung auf der Homepage. Die "grundsätzlichen, medienrelevanten Verpflichtungen der Deutschen Fußball-Liga" wolle man aber respektieren und erfüllen.

In einem Facebook-Post hatte Investor Hasan Ismaik zuvor die Berichterstattung "in regionalen und überregionalen Medien" über den Klub "despektierlich, unverschämt und verlogen" genannt. Ismaik sieht eine "Lügenkampagne" von "charakterlosen Menschen". Darauf reagierten Münchner Lokalzeitungen mit Verständnislosigkeit. Die "Abendzeitung" stellte Ismaiks Kritik in einem Kommentar in eine Reihe mit der AfD und Donald Trump und sah die Pressefreiheit in Gefahr. Ismaik habe "in die allerunterste verbale Schublade" gegriffen.

Hintergrund des Boykotts ist auch die Reaktion der Öffentlichkeit auf die Entlassung von Trainer Kosta Runjaic. Der jordanische Geschäftsmann hatte Runjaic am Dienstag nach nur 144 Tagen, über den Kopf von Sportdirektor Thomas Eichin hinweg, entlassen und Eichin als Geschäftsführer abberufen.

Veh und Heldt im Anflug?

Im Hintergrund lässt Ismaik nach einem neuen Trainer fahnden. Medienberichten zufolge möchte er einen Teammanager nach englischem Vorbild verpflichten. Als mögliche Kandidaten gelten der frühere Schalke-Coach Roberto Di Matteo oder Avram Grant, der wie Di Matteo einst den FC Chelsea coachte.

Laut "tz" und "Münchner Merkur" könnte es aber auch eine Lösung mit Armin Veh als Trainer und Horst Heldt als Sportdirektor geben. Veh, der nicht abgeneigt sein soll, habe bis Sonntag Bedenkzeit, heißt es. Der Augsburger ist seit seinem Aus bei Eintracht Frankfurt im März ohne Job, wollte aber eigentlich erst im Sommer 2017 wieder bei einem Klub einsteigen. Der frühere Schalker Manager Heldt, der selbst für die Löwen spielte, soll den Sechzigern bereits im vergangenen Sommer abgesagt haben - angeblich, weil er zu große Einflussnahme Ismaiks fürchtete.