Bagis Erten ist hin- und hergerissen. Er ist Fußballfan. Sollte die Türkei die Fußball-Europameisterschaft 2024 ausrichten, erzählt er, würde für ihn ein Kindheitstraum in Erfüllung gehen. Erten ist zugleich jedoch Journalist. Er berichtet für den Sender Eurosport seit vielen Jahren aus der Türkei. "Als Journalist frage ich mich, welche Botschaft von einer EM in der Türkei ausgehen würde", sagt er.

Der europäische Fußballverband (Uefa) entscheidet am Donnerstag in Nyon (ab 14.45 Uhr), ob Deutschland oder die Türkei den Zuschlag für die Fußball-EM 2024 erhält. Just an dem Tag, an dem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zu seinem Staatsbesuch in Deutschland eintrifft. In dem Land, das als Favorit für die Ausrichtung gilt. Die Uefa hat die Bewerbung des Deutschen Fußballbunds (DFB) gerade erst als "kreativ" und "sehr professionell" eingestuft. Die Türkei setzte alles daran, das Uefa-Exekutivkomitee bis zum 27. September umzustimmen.

Dreimal beworben, dreimal gescheitert

Denn für die Türkei geht es um mehr als Sport. Das Land hat sich bereits dreimal erfolglos um das Turnier bemüht. Eine weitere Absage würde von vielen Türken als Schmach empfunden werden. Präsident Erdogan erhofft sich durch die Veranstaltung, wie andere Autokraten vor ihm, einen Popularitätsschub.

Es gibt auch durchaus gute Gründe für die Uefa, die EM an die Türkei zu vergeben: Die Türken sind so fußballverrückt wie kaum eine andere Nation. Überall im Land sind in den vergangenen Jahren neue Stadien entstanden. Der türkische Fußballverband (TFF) kommt der Uefa bei wirtschaftlichen Fragen weit entgegen. TTF-Chef Yildirim Demirören verspricht eine "noch nie dagewesene Unterstützung".

Dass die Uefa Deutschland in ihrem jüngsten Evaluierungsbericht trotzdem vorne sieht, liegt vor allem an den politischen und wirtschaftlichen Verwerfungen in der Türkei. Präsident Erdogan hat sein Land in den vergangenen Jahren in eine Autokratie verwandelt. Tausende Oppositionelle sitzen in Haft, Medien wurden gleichgeschaltet, die Gerichte entmachtet. Die Uefa bemängelt in ihrem Bericht das "Fehlen eines Aktionsplans in Sachen Menschenrechte" in der Türkei.

Gemischte Gefühle

Hinzu kommt, dass die Türkei in einer schweren Wirtschaftskrise steckt. Die Lira hat im Vergleich zum Dollar seit Jahresbeginn fast die Hälfte an Wert verloren. Die Inflation ist so hoch wie seit 2003 nicht mehr. Die Regierung hat angekündigt, eine Reihe von öffentlichen Bauprojekten vorerst zu stoppen. Mehrere Fußballklubs stehen kurz vor dem Bankrott, da sie die Dollargehälter ihrer Stars nicht mehr bezahlen können.

In der Türkei verfolgen viele Menschen die Bewerbung ihres Verbands mittlerweile mit gemischten Gefühlen: Sie sehnen sich nach der EM, beklagen jedoch schon jetzt die Kosten, die mit dem Großereignis verbunden wären. "Ich bezweifle, dass die Türkei gegenwärtig in der Lage wäre, ein solches Großereignis zu stemmen", sagt Volkan Agir, Fußballkolumnist bei der Zeitung "Gazete Duvar".

TFF-Chef Demirören will diese Einwände nicht gelten lassen. Er argumentiert, die Türkei sei im vierten Anlauf schlicht an der Reihe, die EM auszurichten. Demirören ist eng mit Präsident Erdogan verbunden. Seine Familie hat gerade erst die türkische Tageszeitung "Hürriyet" gekauft. "Unser Präsident zeigt seinen starken Willen, die türkische EM-Bewerbung zu erleichtern und unterstützt unsere Kandidatur auf ganzer Linie", heißt es in einem Hochglanzmagazin, das der Verband an internationale Journalisten verschickt hat.

Eine Frage der Demokratie

Erdogan hat in seiner Jugend selbst halbprofessionell Fußball gespielt. Er demonstriert bis heute gerne seine Nähe zu Fußballspielern. Sein Fototermin mit den deutschen Nationalspielern Mesut Özil und Ilkay Gündogan hatte in Deutschland monatelang für Aufsehen und Diskussionen gesorgt.

Die EM wäre für den türkischen Präsidenten eine Gelegenheit, von der Wirtschaftskrise abzulenken. Türkische Oppositionspolitiker drängen die Uefa jedoch, das Turnier gerade deshalb nicht in der Türkei auszurichten. "Sportliche Großereignisse sollten nicht an Staaten vergeben werden, in denen keine Demokratie und keine Gerechtigkeit herrschen", sagt Ahmet Sik, Parlamentarier der linken, pro-kurdischen Partei HDP. "Das Erdogan-Regime würde durch die EM von der internationalen Gemeinschaft legitimiert."