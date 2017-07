Nationaltrainer Fatih Terim und der türkische Fußballverband haben ihre Zusammenarbeit beendet. Der 63-Jährige war seit 2013 als Nationaltrainer im Amt. Der Verband teilte mit, dass für die Trennung "fußballfremde Dinge" den Ausschlag gegeben haben sollen. Beide Parteien haben sich demnach geeinigt, "dass eine Trennung für beide Seiten gesünder wäre".

Vor zwei Wochen soll Terim laut Medienberichten in einem Restaurant an der türkischen Westküste in einen Streit verwickelt gewesen sein. Mit seinen Bodyguards soll Terim dabei angeblich das Nachbarrestaurant seines Schwiegersohns verwüstet und den Besitzer samt Personal verprügelt haben.

Für Terim war es bereits das dritte Mal, dass er den Posten des Nationaltrainers innehatte. Die Nationalmannschaft führte er bei der Europameisterschaft 2008 bis ins Halbfinale, wo es eine knappe 2:3-Niederlage gegen die DFB-Auswahl gab. Bei den Endrunden 1996 und 2016 schied die Türkei jeweils in der Vorrunde aus. Mit Galatasaray feierte Terim außer nationalen Erfolgen 2000 auch den Gewinn des Uefa-Cups. Es war der erste europäische Klubtitel für einen türkischen Verein.

Einen Nachfolger für Terim hat der Verband bislang nicht benannt. Die Türkei befindet sich in der Qualifikation zur WM 2018 nur auf Platz drei der Gruppe I hinter Kroatien und Island.