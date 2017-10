U17-Weltmeisterschaft Brasilien wirft DFB-Team aus dem Turnier

Die deutsche U17-Nationalmannschaft ist im Viertelfinale der Weltmeisterschaft in Indien ausgeschieden. Das Team von Trainer Christian Wück verlor gegen das favorisierte Brasilien 1:2 (1:0). Die Seleção trifft am kommenden Mittwoch im Halbfinale auf die Mannschaft aus England, das zweite Semifinale bestreiten Mali und Spanien. Die Tore erzielten Jann-Fiete Arp (21. Minute/Foulelfmeter) für Deutschland sowie Weverson (71.) und Paulinho (77.).

Brasilien war zuvor mit vier Siegen und nur einem Gegentor durch das Turnier marschiert, wurde im ersten Durchgang aber vom DFB-Team überrascht. Das Elfmetertor von HSV-Stürmer Arp war Ausdruck einer geschlossenen Mannschaftsleistung, Brasilien hatte in der Offensive große Probleme.

Vor 66.000 Zuschauern in Kalkutta wurde die Seleção dann aber immer besser und belohnte sich mit zwei Traumtoren. Weverson setzte den Ball aus zwölf Metern unter die Latte und Paulinho traf per Fernschuss in den Winkel. In der Schlussphase drängte Deutschland auf den Ausgleich, in der achtminütigen Nachspielzeit hätte Arp einen weiteren Elfmeter bekommen können, der Schiedsrichter entschied aber auf Weiterspielen. Somit bleibt es in der DFB-Geschichte bei den bisherigen zwei Halbfinal-Teilnahmen 2007 und 2011.