U17-WM Deutschland startet mit Last-Minute-Erfolg

Die deutschen U17-Fußballer sind dank eines späten Treffers mit einem knappen Sieg in die Weltmeisterschaft in Indien gestartet. Die Auswahl von Trainer Christian Wück bezwang Costa Rica im indischen Goa 2:1 (1:0). Der eingewechselte Mittelfeldspieler Noah Awuku von Holstein Kiel erzielte das Siegtor (89. Minute). Damit hat die DFB-Auswahl vor den Gruppenspielen gegen Iran am Dienstag und Guinea (Freitag) gute Chancen auf die Teilnahme an der K.o.-Runde.

Angreifer Jann-Fiete Arp, der am vergangenen Wochenende sein Debüt in der Bundesliga für den Hamburger SV gefeiert hatte, brachte die U17 in Führung (21.). Anschließend vergab die DFB-Elf zahlreiche Chancen auf das 2:0. Nach einer Unaufmerksamkeit in der deutschen Defensive glich Andrés Gómez in der zweiten Hälfte für Costa Rica aus (64.). Bis zum späten Treffer von Awuku sah es dann nach einem Auftakt-Remis für Deutschland aus.

Die besten zwei Teams jeder Gruppe sowie die vier besten Dritten aus den sechs Gruppen ziehen ins WM-Achtelfinale ein. Bei der U17-EM im Mai dieses Jahres war die deutsche Auswahl im Halbfinale erst im Elfmeterschießen am späteren Sieger Spanien gescheitert.