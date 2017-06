Diskussionen bei der U20-WM So hilft der Videobeweis nicht

Bei der U20-Weltmeisterschaft in Südkorea lässt der Fußball-Weltverband Fifa den Videobeweis testen. Das System, das bei strittigen Entscheidungen für mehr Gerechtigkeit sorgen soll, wird in der kommenden Saison auch in der Bundesliga eingeführt. Im WM-Viertelfinale zwischen Italien und Sambia kam der Videobeweis zum Tragen - und zeigte die immer noch vorhandenen Schwächen.

Was war passiert? Schiedsrichter Roddy Zambrano aus Ecuador entschied in der 42. Minute nach einem Foul des Italieners Giuseppe Pezzella an Edward Chilufya auf Strafstoß. Die italienischen Spieler bestürmten den Schiedsrichter, der in der Folge dann per Funk vom Video-Assistenten auf dessen Prüfung der Entscheidung aufmerksam gemacht wurde. Zambrano war in seiner Gestik allerdings nicht eindeutig, die vermeintlich benachteiligten Spieler hörten nicht auf, zu diskutieren.

In der Bundesliga soll die Überprüfung laut der Deutschen Fußball Liga (DFL) jeweils nur wenige Sekunden dauern, um das Spiel nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Das gelang im koreanischen Suwon nicht, Schiedsrichter Zambrano wartete über eine Minute auf die Entscheidung des Assistenten.

AFP Die umstrittene Szene: Giuseppe Pezzella (l.) hält Edward Chilufya

Und die hatte es in sich. Der Elfmeter wurde annulliert, stattdessen verlegte Zambrano den Tatort auf Geheiß des Assistenten vor die Strafraumkante und entschied auf Freistoß für Sambia. Zusätzlich zeigte er Pezzella wegen Notbremse die Rote Karte.

Was insgesamt zu lang dauerte, war nach dem Studium der TV-Bilder zudem inhaltlich nicht eindeutig - was laut DFL-Schiedsrichtermanager Hellmut Krug jedoch das entscheidende Kriterium sein soll. Pezzella hatte Chilufya zwar am Oberarm festgehalten, ins Straucheln kam der Mittelfeldspieler allerdings erst einige Meter später. So dürfte die Kritik an der ohnehin umstrittenen Entscheidungshilfe nicht abebben.

Das sahen auch die Italiener so, die auch nach Zambranos Entscheidung weiter diskutierten - es dauerte fast zwei Minuten, ehe Sambia den Freistoß ausführen konnte. Am Ende siegte Italien in Unterzahl 3:2 (0:1, 2:2) nach Verlängerung und steht im Halbfinale. Sambia hatte im Achtelfinale die deutsche Mannschaft mit einem 4:3-Sieg ausgeschaltet.