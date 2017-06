Sieg im Elfmeterschießen gegen England Die Zeitreise des Stefan Kuntz

Die Sprache hatte es Stefan Kuntz nicht verschlagen. Und doch wirkte der Trainer, der sonst nie um einen Spruch verlegen ist, ganz anders als in den Tagen zuvor.

Der Coach saß unruhig auf dem Podium der Pressekonferenz. Erschöpfter als manch einer seiner Spieler sah er aus, ausgezehrt von zwei Stunden voller Tempo. Kuntz sprach von seinen Gefühlen und erzählte von einer Mannschaft, auf die das Land stolz sein könne. Das Pathos in seinen Aussagen war nicht zu überhören.

Doch es klang nicht einmal deplatziert. Denn was sich in Tychy auf dem Rasen abgespielt hatte, wirkte während der 120 Minuten nicht wie zeitgenössischer Fußball. Gerade hatte Kuntz' Mannschaft das Finale bei der U21-Europameisterschaft in Polen erreicht, England war im Elfmeterschießen 4:3 geschlagen worden. Und Julian Pollersbeck wurde mit zwei gehaltenen Elfmetern der Matchwinner.

Es war ein Retro-Kick, bei dem zwei alte Kontrahenten in bekannte Muster zurückfielen: Nach taktisch durchaus disziplinierten Auftritten in der Vorrunde war es nun ein Schlagabtausch alter Schule. Passend dazu erzielten Davie Selke (35. Minute) und der eingewechselte Felix Platte (70.) die Treffer für die DFB-Junioren jeweils per Kopf. 2:2 hatte es nach 120 Minuten gestanden. Dann fiel die Entscheidung im Elfmeterschießen.

Man könnte meinen, der Trainer habe das Spektakel in den vergangenen Tagen regelrecht heraufbeschworen. Zuletzt hatte er von nichts anderem gesprochen als von den Besonderheiten eines Duells mit England. Denn der ehemalige Mittelstürmer war einmal selbst die Hauptfigur in einem jener berühmten Spiele gegen England, die im Elfmeterschießen entschieden wurden. 1996 war das, bei der Europameisterschaft in England. Im Halbfinale traf das DFB-Team damals auf die Gastgeber. Kuntz erzielte ein Tor. Als es ins Elfmeterschießen ging, traf er sicher - und England flog raus. So kam es auch diesmal.

Zuletzt gab er gerne zum Besten, dass er sich damals als Letzter gemeldet hatte, weil er glaubte, die Engländer würden es nicht einmal bis zur fünften Runde schaffen. In den Gesprächen vor dem Spiel ging es vor allem um ihn. Seine Mannschaft wirkte wie eine Nebensache. Hier feierte ein Mann sein ganz eigenes Revival. Die englischen Journalisten waren begeistert von den Schnurren Kuntz', der stets selbstironisch und zuvorkommend auf Englisch antwortete.

Als Kuntz nach dem Sieg anfing, wegen der Verletzungen von Davie Selke und Niklas Stark Parallelen zu der Verletzungsmisere der Europameister von 1996 zu ziehen, überkam manchen der Verdacht, dass es sich hier möglicherweise nicht um ein Turnier der Junioren, sondern um das Nachstellen eines historischen Ereignisses handelt.

Erfolg der U21: Welchen Anteil hat Kuntz?

Kuntz kann nun ein Ergebnis feiern, das ihm nicht viele zugetraut hatten. Die Finalteilnahme gegen die überragenden Spanier ist bereits als Erfolg zu werten. Aber es bleiben Fragen: Wie viel vom Trainer Kuntz steckt tatsächlich in dieser Mannschaft? Wie groß ist sein Anteil?

Ein großer Taktiker scheint er jedenfalls nicht zu sein. DFB-Sportdirektor Horst Hrubesch war bemüht, Zweifel an der Methode seines Nachfolgers auf der Trainerbank schnell zu zerstreuen: Die Arbeit des Trainerteams mit der Mannschaft sei überragend. Kuntz beschreibt seine Arbeitsweise so: "Meine Emotionen sind echt, deswegen kommen sie so gut rüber."

In der Spielvorbereitung ist dagegen das Team hinter Kuntz gefordert. Eine tragende Rolle kam vor dem Halbfinale Torwarttrainer Klaus Thomforde zu. Mit dem hatte sich Keeper Pollersbeck auf ein mögliches Elfmeterschießen vorbereitet. In seinem Stutzen hatte der künftige HSV-Keeper einen Zettel mit Informationen über die Gegenspieler. So wie einst Jens Lehmann gegen Argentinien bei der WM 2006.