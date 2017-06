U21-Vergleich 2009 und 2017 Kickt hier die neue Goldene Generation?

Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Benedikt Höwedes, Mats Hummels, Sami Khedira und Mesut Özil. Sie alle wurden 2014 mit der Nationalmannschaft Weltmeister in Brasilien - und fünf Jahre zuvor U21-Europameister.

Die sechs Profis standen beim Finale von 2009 gegen England in der Startaufstellung und hatten am 4:0-Sieg großen Anteil: Özil war mit zwei Torvorlagen und einem Treffer der überragende Mann. Das Duo Boateng und Höwedes ließ in der Innenverteidigung nichts zu, Hummels stoppte vor der Abwehr die Angriffe und Khedira fiel allein schon wegen seines robusten Körpers auf. Der Erfolg und die danach führten dazu, dass Fans und Experten rückblickend von einer Goldenen Generation sprechen.

Am Freitagabend haben die Nachfolger von Özil und Co. die Chance, sich ebenfalls den EM-Titel zu sichern: Deutschlands U21 trifft um 20.45 Uhr (Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ZDF) in Krakau auf Spanien. Dann heißen die bekanntesten Profis Max Meyer, Serge Gnabry oder Maxi Arnold. Ist das die neue Goldene Generation?

Vor dem Endspiel haben wir die Startaufstellung von damals mit der voraussichtlichen vor dem Spanien-Finale verglichen. Der erste Eindruck: Die aktuelle Elf ist viel erfahrener, als es die Spieler vor dem Turnier 2009 waren. Uns interessierte auch, wer schon damals bei einem Top-Klub unter Vertrag stand. Und: Wie stehen die Chancen der heutigen Nachwuchskicker auf eine Einladung von Bundestrainer Joachim Löw? Der Vergleich in unserer Fotostrecke.