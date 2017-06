U21-Europameisterschaft Keine Tore zwischen Schweden und England

Die U21-Europameisterschaft in Polen hat mit einem 0:0 zwischen Schweden und England begonnen. In der Kolporter Arena in Kielce vergaben beide Teams gute Gelegenheiten. In der 81. Minute vergab Linus Wahlqvist die Chance zur Entscheidung zu Gunsten des Titelverteidigers, als er mit einem Foulelfmeter an Englands Keeper Jordan Pickford scheiterte.

Wahlqvist war an der rechten Strafraumkante von Ben Chilwell zu Fall gebracht worden. Der deutsche Schiedsrichter Tobias Stieler entschied auf Strafstoß. Der Gefoulte trat selber an, doch Pickford, der zur neuen Saison für 28 Millionen Euro zum FC Everton wechselt, parierte den schwachen Schuss in die Mitte mit guter Reaktion.

Im zweiten Spiel der Gruppe A trifft Gastgeber Polen auf die Slowakei. Deutschland bekommt es zum Auftakt in Gruppe C am Sonntag mit Tschechien zu tun. Für das Halbfinale qualifizieren sich jeweils die Tabellenersten der drei Vorrundengruppen sowie der beste Zweitplatzierte.