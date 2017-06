Sieg gegen Italien Spaniens U21 fordert Deutschland im EM-Finale

In der Neuauflage des Endspiels der U21-Europameisterschaft von 2013 begannen beide Mannschaften verhalten. Erst in der 22. Minute kam der EM-Rekordsieger aus Italien zur ersten gefährlichen Aktion des Spiels. Den Schuss von Lorenzo Pellegrini aus halbrechter Position konnte Kepa Arrizabalaga mit einer starken Fußabwehr parieren.

Die favorisierten Spanier verzeichneten hingegen erst in der 31. Minute ihre erste verheißungsvolle Strafraumaktion: Kapitän Gerard Deulofeu zeigte sich allerdings vom Traumpass seines Mitspielers Jonny Castro zu überrascht und verzog aus halblinker Position, ohne dass Italiens 18-jähriger Torwartstar Gianluigi Donnarumma vom AC Mailand eingreifen musste. Beide Teams neutralisierten sich in der Folge weiterhin im Mittelfeld, so dass außer Sandro Ramirez mit einem Fernschuss (35. Minute) keiner der Akteure weitere Torgefahr entwickeln konnte.

Wie schon in der ersten Halbzeit war die Mannschaft von Trainer Luigi Di Biagio auch in den zweiten 45 Minuten zunächst das torgefährlichere Team: Nach einer Ecke kam der Turiner Abwehrspieler Daniele Rugani unbedrängt zum Kopfball, verfehlte das spanische Gehäuse aber deutlich (46.).

Besser machte es auf der Gegenseite Saúl Ñíguez. Erst zog Dani Cabellos mit viel Tempo vom linken Flügel Richtung Mitte, seinen Pass konnte der 22-Jährige von Atletico Madrid gut behaupten und dann wuchtig ins rechte, obere Toreck platzieren (53.). Donnarumma war ohne Abwehrchance. Italien war geschockt und schwächte sich selbst: Roberto Gagliardini sah in der 58. Minute nach einem Foul an Ceballos die Gelb-Rote Karte.

Dann ging es Schlag auf Schlag: Erst fälschte Jesús Vallejo einen Schuss von Federico Bernardeschi aus 17 Metern zum überraschenden Ausgleich für die Italiener ab (62.), dann war es wieder Saúl Ñíguez, der die Mannschaft von Albert Celades López jubeln ließ: Sein Traumtreffer aus 25 Metern brachte die spanische U21 nur drei Minuten später wieder 2:1 in Führung.

Gegen nun stark aufspielende Spanier hatte Italien nichts mehr zuzusetzen. In der 74. Minute war es wiederum Saúl Ñíguez, der nach schöner Hereingabe in den Rücken der Abwehr das 3:1 erzielen konnte.

Im Finale der U21-Europameisterschaft trifft Spanien nun in Krakau auf das deutsche Team, das sich im Elfmeterschießen gegen England durchsetzen konnte. Anpfiff der Partie ist am Freitagabend um 20.45 Uhr.

Spanien - Italien 3:1 (0:0)

1:0 Saúl Ñíguez (53.)

1:1 Bernardeschi (62.)

2:1 Saúl Ñíguez (65.)

3:1 Saúl Ñíguez (74.)

Spanien: Arrizabalaga - Bellerín, Jorge Meré, Vallejo, Jonny Castro - M. Llorente, Saúl Ñíguez, Dani Ceballos (88. Oyarzabal) - Deulofeu (83. Denis Suárez), Sandro Ramirez (78. Williams), Asensio

Italien: Donnarumma - Calabria, Caldara, Rugani, Barreca - Benassi (87. Garritano), Gagliardini, Pellegrini, Chiesa (61. Locatelli) - Petagna (73. Cerri), Bernardeschi

Gelbe Karten: keine - Benassi, Calabria, Cerri

Gelb-Rote Karte: Gagliardini (58.)