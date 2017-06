U21-EM 2017 Spielplan, Gruppen, Ergebnisse

Vom 16. bis 30. Juni wird in Polen der nächste U21-Fußball-Europameister gesucht. Die insgesamt 21 Partien von der Vorrunde bis zum Finale werden in sechs Stadien ausgetragen. Die U21-Europameisterschaft findet alle zwei Jahre statt. Neben einer Qualifikationsphase und den Playoffs gibt es eine Endrunde mit zwölf Teilnehmern.

Erstmals findet die Endrunde der U21-EM mit zwölf statt acht Mannschaften statt, die in drei Vierergruppen gelost wurden. Die Gruppenersten sowie der beste Gruppenzweite ziehen ins Halbfinale ein. Welcher Gruppenzweite es in die K.-o.-Phase schafft, wird anhand folgender Kriterien bestimmt: Punktzahl, Tordifferenz, erzielte Tore, Gesamtzahl an Strafpunkten (Gelbe und Rote Karten) sowie anhand der U21-Nationalmannschafts-Rangliste. An der U21-Europameisterschaft 2017 dürfen alle Spieler teilnehmen, die am oder nach dem 1. Januar 1994 Geburtstag haben. Seit 2007 findet die EM in ungeraden Jahren statt, um sich nicht mit der regulären Fußball-EM oder WM zu überschneiden.

Die Spiele können Sie im Liveticker zur U21-Fußball-Europameisterschaft verfolgen. Alle Ergebnisse, den Spielplan und weitere Infos zur EM finden Sie in der Übersicht unten.

Spielplan Vorrunde

Gruppe A mit England, Polen, Schweden und Slowakei

16.06., 18.00 Uhr: Schweden - England 0:0

16.06., 20.45 Uhr: Polen - Slowakei 1:2

19.06., 18.00 Uhr: Slowakei - England 1:2

19.06., 20.45 Uhr: Polen - Schweden 2:2

22.06., 20.45 Uhr: Slowakei - Schweden (Lublin)

22.06., 20.45 Uhr: England - Polen (Kielce)

Gruppe B mit Mazedonien, Portugal, Serbien und Spanien

17.06., 18.00 Uhr: Portugal - Serbien 2:0 (1:0)

17.06., 20.45 Uhr: Spanien - Mazedonien 5:0 (3:0)

20.06., 18.00 Uhr: Serbien - Mazedonien 2:2 (1:0)

20.06., 20.45 Uhr: Portugal - Spanien 1:3 (0:1)

23.06., 20.45 Uhr: Serbien - Spanien (Bydogoszcz)

23.06., 20.45 Uhr: Mazedonien - Portugal (Gdynia)

Gruppe C mit Dänemark, Deutschland, Italien und Tschechien

18.06., 18 Uhr: Deutschland - Tschechien 2:0 (1:0)

18.06., 20.45 Uhr: Dänemark - Italien 0:2 (0:0)

21.06., 18.00 Uhr: Tschechien - Italien 3:1 (1:0)

21.06., 20.45 Uhr: Deutschland - Dänemark (Krakau)

24.06., 20.45 Uhr: Tschechien - Dänemark (Tychy)

24.06., 20.45 Uhr: Italien - Deutschland (Krakau)

In diesen Stadien wird gespielt Die Arena Lublin hat eine Kapazität von 15.500 Plätzen. Hier werden die Spiele der Gruppe A (Schweden, England, Polen, Slowakei) ausgetragen. Auch das Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Polen und der Slowakei am 16. Juni (18 Uhr) findet hier statt. Lublin liegt im Osten Polens. Das Cracovia-Stadion in Krakau umfasst 15.114 Plätze. Hier werden die Gruppenspiele der Gruppe C mit Deutschland, Tschechien, Dänemark und Italien ausgetragen. Das deutsche Team wird im Cracovia-Stadion gegen Dänemark (21. Juni) und Italien (24. Juni) antreten. In Krakau findet außerdem ein Halbfinale und das Turnierfinale am 30. Juni statt. Die Stadt liegt im Süden Polens. Das Stadion Miejski in Tychy hat eine Kapazität von 15.150 Plätzen. Hier werden weitere Gruppenspiele der Gruppe C ausgetragen. Die deutsche Mannschaft wird hier ihre Auftaktpartie gegen Tschechien am 18. Juni bestreiten. Auch ein Halbfinale findet in Tychy statt. Die Stadt liegt im Süden des Landes. Das Zdzisaw-Krzyszkowiak-Stadion in Bydgoszcz ist das größte der sechs Stadien, in denen die U21-EM ausgetragen wird. In der Arena finden 20.247 Zuschauer Platz. Hier werden Partien der Gruppe B gespielt. Spanien, Serbien, Portugal und Mazedonien gehören dieser Gruppe an. Bydgoszcz liegt im Norden Polens. Das GOSiR-Stadion in Gdynia bietet Platz für 15.139 Menschen. In diesem Stadion finden weitere Vorrundenspiele in der Gruppe B statt. Gdynia liegt im Norden Polens. Die Kolporter Arena in Kielce verfügt über 15.500 Plätze und dient als Austragungsort für einige Partien der Gruppe A. Kielce liegt im Südosten Polens.

Halbfinale

27.06., 18.00 Uhr: Gruppenerster A - Gruppenerster C / Gruppenzweiter B oder C(Tychy)

27.06., 21.00 Uhr: Gruppenerster B - Gruppenerster C / Gruppenzweiter A (Krakau)

Finale

30.06., 20.45 Uhr: Gewinner Halbfinale 1 - Gewinner Halbfinale 2 (Krakau)

Wo kann ich die Spiele der U21 EM im TV sehen?

ARD und ZDF zeigen wie schon 2015 in Tschechien alle deutschen Spiele live. Den Anfang macht das ZDF (18. Juni gegen Tschechien, 21. Juni gegen Dänemark), die ARD überträgt das letzte Gruppenspiel gegen Italien (24. Juni) sowie ein mögliches Halbfinale mit deutscher Beteiligung. Zudem zeigt Sport1 zahlreiche Spiele ohne deutsche Beteiligung.

Der deutsche Kader

Tor: Jannik Huth (FSV Mainz 05), Julian Pollersbeck (1. FC Kaiserslautern), Marvin Schwäbe (Dynamo Dresden)

Abwehr: Yannick Gerhardt (VfL Wolfsburg), Gideon Jung (Hamburger SV), Thilo Kehrer (Schalke 04), Marc-Oliver Kempf (SC Freiburg), Lukas Klünter (1. FC Köln), Niklas Stark (Hertha BSC), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Jeremy Toljan (1899 Hoffenheim), Mitchell Weiser (Hertha BSC)

Mittelfeld/Angriff: Nadiem Amiri (1899 Hoffenheim), Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg), Mahmoud Dahoud (Borussia Mönchengladbach), Serge Gnabry (Werder Bremen), Janik Haberer (SC Freiburg), Dominik Kohr (FC Augsburg), Max Meyer (Schalke 04), Levin Öztunali (FSV Mainz 05), Maximilian Philipp (SC Freiburg), Felix Platte (Darmstadt 98), Davie Selke (RB Leipzig)

Trainer: Stefan Kuntz

Diese Teams sind bei der U21-EM 2017 dabei

Dänemark, Deutschland, England, Italien, Mazedonien, Polen, Portugal, Schweden, Serbien, Slowakei, Spanien, Tschechien

Die EM-Bilanz der deutschen U21-Nationalmannschaft seit 1994

EM 2014 in Frankreich: nicht qualifiziert

EM 1996 in Spanien: im Viertelfinale gegen Frankreich ausgeschieden

EM 1998 in Rumänien: 5. Platz gegen Schweden

EM 2000 in der Slowakei: nicht qualifiziert

EM 2002 in der Schweiz: nicht qualifiziert

EM 2004 in Deutschland: in der Vorrunde ausgeschieden

EM 2006 in Portugal: in der Vorrunde ausgeschieden

EM 2007 in den Niederlanden: nicht qualifiziert

EM 2009 in Schweden: Europameister (Finale gegen England)

EM 2011 in Dänemark: nicht qualifiziert

EM 2013 in Israel: in der Vorrunde ausgeschieden

EM 2015 in Tschechien: im Halbfinale gegen Portugal ausgeschieden

EM 2017 in Polen: qualifiziert