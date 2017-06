Spanische Talente bei der U21-EM Die Kaderschmiede

Manchmal werden auch große Karrieren zu Beginn von kleinen Missverständnissen begleitet. "Der Franz Beckenbauer", erklärte der damalige Bayern-Trainer Jupp Heynckes seinen verdutzten Zuhörern, "der hat den Martínez für eine Kaffeesorte gehalten."

40 Millionen Euro hatte der FC Bayern im Sommer 2012 für den Mittelfeldspieler Javi Martínez an Atletic Bilbao überwiesen. Es war seinerzeit eine Rekordsumme für die Bundesliga. Heynckes, ein Kenner des spanischen Fußballs, wusste nur zu gut über Martínez Bescheid. Der war nicht nur in Bilbao auffällig geworden. Einen Namen hatte sich Martínez, der 2013 mit den Münchnern Champions-League-Sieger wurde, auch im Nachwuchsteam der Spanier gemacht. Mit der U21 hatte er 2011 die Europameisterschaft gewonnen - und befand sich in bester Gesellschaft: Auch Torhüter David de Gea, mittlerweile bei Manchester United, machte Karrierere, ebenso wie Juan Mata, der ebenfalls bei den Red Devils gelandet ist. Thiago, damals noch beim FC Barcelona unter Vertrag, wechselte 2013 zu den Bayern.

Auch in diesem Jahr präsentiert sich der Nachwuchs der Spanier glänzend, wurde ungefährdet Gruppensieger. Heute bestreiten sie ihr Halbfinale gegen Italien (21 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ARD).

Das Team steht in einer großen Tradition. 2013 konnte Spanien zuletzt eine U21-EM gewinnen. Neben Thiago und de Gea war damals auch Álvaro Morata, derzeit Angreifer von Real Madrid und umworben von Manchester United, dabei. Asier Illarramendi (Real Sociedad San Sebastián) und Málagas Isco wechselten nach dem Turnier nach Madrid, 70 Millionen Euro waren Real die beiden Profis wert. Thiago wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt. Er erklärte nach dem 4:2-Sieg gegen Italien, bei dem ihm drei Tore gelangen: "Wir haben eine Mission. Und die heißt Tiki-Taka."

Tiki-Taka war gestern

Vom gepflegten Kurzpassspiel mit langen Ballbesitzphasen halten Thiagos Erben nicht viel. Sie spielen rasant, suchen den direkten Weg zum Tor. Ihr Niveau ist herausragend. Profis wie Real Madrids Marco Asensio, Saúl Ñíguez vom Lokalrivalen Atlético und Angreifer Sandro Ramírez aus Malaga zeigen ihre Klasse. Dank Spielern wie ihnen ist die U21-EM längst mehr als ein schnöder Nachwuchswettbewerb. In den letzten Jahren hat sich das Turnier als Kaderschmiede für Spitzenklubs etabliert. Hier werden geldwerte Leistungssteigerungen präsentiert.

Dennoch könne man den sportlichen Wert der EM für die jungen Spieler nicht hoch genug einschätzen, sagt Stefan Kuntz, Trainer der deutschen U21: "Hier können die Spieler Erfahrungen sammeln, die sie in ihren Vereinen so bisher kaum gemacht haben." Kuntz liegt richtig: Eine Situation wie im letzten Gruppenspiel der Deutschen gegen Italien (0:1), als ein weiteres Gegentor das Ausscheiden bedeutet hätte, haben bisher nur die wenigsten Jungprofis meistern müssen. Das ist den Wenigen vorbehalten, die schon in ihren Vereinen in der Champions League gespielt haben. Auch hier sind die Spanier mit Spielern wie Asensio und Saúl Ñíguez vorn.

Viermal hat Spanien das Turnier bereits gewinnen können. Deutschland sucht dagegen noch nach Nachfolgern für den Ausnahmejahrgang 2009. Im U21-Team, das im Finale den heutigen Halbfinalgegner (18 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ARD) England 4:0 deklassiert hatte, standen sechs spätere Weltmeister von 2014: Manuel Neuer, Mats Hummels, Jérôme Boateng, Benedikt Höwedes, Sami Khedira und Mesut Özil. Auch ihre Karrieren führten mit Ausnahme der des Schalkers Höwedes ausschließlich zu Spitzenklubs. Neuer, Hummels und Boateng spielen beim FC Bayern, Özil für Arsenal und Khedira steht bei Juventus unter Vertrag.

Einst Messi-Nachfolger, zuletzt bei Mainz 05

Doch längst nicht allen, die bei Junioren-Turnieren erfolgreich waren, gelang der Durchbruch. Bojan Krkic, 2011 Sieger mit Spanien, der in Barcelona einst als Nachfolger von Lionel Messi gehandelt wurde, setzte sich bei den Katalanen nie durch. Der 26 Jahre alte Offensivspieler war zuletzt an Mainz 05 ausgeliehen. Auch der Außenstürmer Iker Muniain aus Bilbao machte nicht die ihm prophezeite Weltkarriere. Er ist bis heute in der Heimat geblieben.

2013 in Israel war für manche Experten Thiago nicht unangefochten der beste Spieler des Turniers. Manche hielten Illarramendi für noch besser. Er verrichtete einen diskreten Job im Mittelfeld, hielt das Team defensiv zusammen, war ein exzellenter Aufbauspieler. Bei Real Madrid sollte er Xabi Alonso beerben. Doch nach zwei Jahren ist Illarramendi zurückgekehrt nach San Sebastián. Dort ist er nun Stammspieler.

Teile von Portugals 2015er-Jahrgang, der im Finale von Prag einer soliden, aber nicht glanzvollen schwedischen Auswahl nach Elfmeterschießen unterlag, reüssierten nur ein Jahr später als Europameister. Doch wie die Klubkarrieren von Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund), William Carvalho (Sporting Lissabon), João Mário (Inter Mailand) und Bernardo Silva verlaufen werden, ist bisher kaum abzusehen. Silva, der bei der EM im vergangenen Jahr verletzt fehlte, hat kürzlich einen Schritt getan: Er wechselte von Monaco zu Manchester City.

Auch Renato Sanches, den sich die Bayern schon im vergangenen Jahr sicherten, ist Europameister mit dem A-Team geworden. Sanches stand in diesem Jahr im U21-Kader der Portugiesen. Doch in Polen hatte er die gleiche Rolle wie bei den Bayern unter Trainer Carlo Ancelotti. Mehr als ein Ersatzspieler war der 35-Millionen-Transfer nicht.