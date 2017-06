U21-EM Deutschland feiert Auftaktsieg gegen Tschechien

Deutschland ist erfolgreich in die U21-Europameisterschaft gestartet. Die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz feierte einen 2:0 (1:0)-Erfolg über Tschechien. Schalkes Max Meyer (44. Minute) und Serge Gnabry (50.) erzielten die Tore, durch die Deutschland in der Gruppe C vorerst auf Platz eins steht. Im zweiten Gruppenspiel trifft Dänemark am Abend auf Italien.

"Wir sind schwer ins Spiel gekommen, da war ein bisschen Unsicherheit, ein kleines bisschen Nervosität", sagte Kuntz. In der zweiten Halbzeit habe es die Mannschaft "besser gemacht", sagte Kuntz, kritisierte aber auch: "Bei Kontersituationen haben wir den letzten Pass nicht gut gespielt."

Tatsächlich zeigte das DFB-Team, das neben Spanien zu den Favoriten auf den EM-Titel gezählt wird, im polnischen Tychy lange Zeit eine durchwachsene Vorstellung. Gegen das tschechische Pressing fand Deutschland nur selten Lösungen, und wenn, dann war Neu-Bayern-Profi Gnabry beteiligt. Bereits nach fünf Minuten hätte der 21-Jährige beinahe die Führung erzielt, schoss jedoch knapp am Tor vorbei. Nach einer knappen halben Stunde scheiterte Gnabry zudem am Pfosten (28.). Es waren zwei seltene Highlights in Hälfte eins.

Die Kuntz-Akadamie Seit September 2016 hat Stefan Kuntz das Amt als Cheftrainer der deutschen U21 inne. In seiner Zeit als Aktiver lief er 25 Mal für die A-Auswahl des DFB auf und wurde 1996 in England Europameister. Julian Pollersbeck (Tor): Der 22-Jährige ist Torhüter beim 1. FC Kaiserslautern. In der vergangen Zweitliga-Saison bestritt Pollersbeck 31 Pflichtspiele für den Traditionsklub. Marvin Schwäbe (Tor): Dynamo Dresdens Torhüter hatte großen Anteil an der erfolgreichen Saison des Tabellenfünften der zweiten Liga: Schwäbe blieb in der vergangenen Spielzeit neunmal ohne Gegentor. Odisseas Vlachodimos (Tor): Eigentlich war Vlachodimos gar nicht für den EM-Kader vorgesehen. Der 23-Jährige Torhüter von Panathinaikos Athen ersetzt Keeper Jannik Huth von Mainz 05, der aufgrund eines Ermüdungsbruchs im Schienbein nicht am Turnier teilnehmen kann. Yannick Gerhardt (Abwehr): Im November letzten Jahres hatte der Linksverteidiger vom VfL Wolfsburg beim Freundschaftsspiel in Italien sein Debüt in der A-Nationalmannschaft gegeben. Seitdem kam er allerdings ausschließlich in der U21 zum Einsatz. Gideon Jung (Abwehr): Beim HSV avancierte Jung in der vergangenen Saison zum Stammspieler und machte so auch Stefan Kuntz auf sich aufmerksam. Die Folge: U21-Debüt im März dieses Jahres, nun die Teilnahme an der EM. Thilo Kehrer (Abwehr): Wie Jung feierte auch Kehrer sein U21-Debüt im März, wie Jung nahm auch Kehrer im Verein eine rasante Entwicklung. Bei Schalke profitierte er von Verletzungen von Stammspielern wie Naldo oder Uchida - beim 1:1 im Derby gegen Borussia Dortmund erzielte er im April sein erstes Bundesligator. Marc-Oliver Kempf (Abwehr): Bereits mit 17 Jahren lief Kempf erstmals in der Bundesliga auf, damals stand er noch bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Mittlerweile spielt der 22-jährige Innenverteidiger beim SC Freiburg - und nimmt mit seinem Klub in der kommenden Spielzeit an der Europa-League-Qualifikation teil. Lukas Klünter (Abwehr): Der Rechtsverteidiger entwickelte sich beim 1. FC Köln in den letzten acht Spielen der vergangenen Saison zum Stammspieler. In jeder Partie stand der 21-Jährige die kompletten 90 Minuten auf dem Platz, bereitete dabei ein Tor vor und erzielte beim 2:2-Unentschieden in Leverkusen seinen ersten Treffer in der Bundesliga. Niklas Stark (Abwehr): Stark debütierte 2013 für den 1. FC Nürnberg in der Bundesliga, zwei Jahre später folgte der Wechsel zu Hertha BSC. Mit den Berlinern nimmt der 22-Jährige kommende Saison an der Europa League teil, für die U21-Nationalmannschaft traf der Innenverteidiger in zwölf Partien zwei Mal. Waldemar Anton (Abwehr): Willkommen an Bord. Anton wurde für den verletzten Abwehrchef Jonathan Tah nachnominiert. Damit fehlt Trainer Kuntz eine wichtige und vor allem bereits international erfahrende Kraft in der Verteidigung. Der geborene Usbeke Anton steht bei Zweitliga-Aufsteiger 96 unter Vertrag und ist dort Stammspieler, ein vergleichbarer Ersatz für Tah ist er jedoch nicht. Jeremy Toljan (Abwehr): Für viele Experten zählt der 22-Jährige bereits jetzt zu den besten Außenverteidigern der Bundesliga. Der beidfüßige Deutsch-Kroate nimmt nächste Saison mit 1899 Hoffenheim an der Champions-League-Qualifikation teil. Für die U21-Nationalmannschaft kommt er auf elf Einsätze, gewann zudem mit der deutschen Olympiaauswahl im vergangenen Jahr die Silbermedaille bei den Olympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro. Mitchell Weiser (Mittelfeld): Weiser ist jüngste Debütant des 1. FC Köln in der Bundesliga. Beim Heimspiel gegen Bayer Leverkusen war er 17 Jahre, zehn Monate und drei Tage alt. Nur wenige Monate später wechselte der Sohn des ehemaligen Bundesliga-Profis Patrick Weiser zum FC Bayern. Bei den Münchnern konnte sich der 23-Jährige allerdings nie durchsetzen - so landete er schließlich bei Hertha BSC. Trotz seines jungen Alters gehört er beim Hauptstadtklub bereits zu den Führungsspielern. Nadiem Amiri (Mittelfeld): Der offensive Mittelfeldspieler hatte großen Anteil daran, dass 1899 Hoffenheim in der vergangenen Spielzeit auf dem vierten Tabellenplatz in der Bundesliga gelandet ist. Der 20-Jährige besticht durch starke Dribblings mit hohem Tempo - wohl auch deshalb ist RB Leipzig an einer Verpflichtung von Amiri interessiert. Maximilian Arnold (Mittelfeld): Der Kapitän der U21-Nationalmannschaft blickt trotz seiner 23 Jahre bereits auf mehr als 150 Pflichtspieleinsätze für den VfL Wolfsburg zurück, darunter auch in der Champions League. Für das Team von Kuntz lief er bislang 16 Mal auf und erzielte dabei fünf Treffer. Sein Länderspiel-Debüt in der A-Nationalmannschaft gab er beim Freundschaftsspiel gegen Polen (0:0) im Mai 2014. Mahmoud Dahoud (Mittelfeld): Der FC Liverpool war an ihm interessiert, Borussia Dortmund hat ihn bekommen; Mahmoud Dahoud wechselt zur kommenden Saison für rund 15 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach zum BVB. Für die U21-Nationalmannschaft lief der zentrale Mittelfeldspieler bislang sechs Mal auf. Es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis der 21-Jährige von Bundestrainer Joachim Löw erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert wird. Janik Haberer (Mittelfeld): 32 Partien, drei Tore, vier Torvorlagen; Haberer gelang in der vergangenen Saison beim SC Freiburg der Durchbruch. Ob sich der Offensivspieler auch gegen die starke Konkurrenz in der U21-Nationalmannschaft durchsetzen kann, ist noch offen. Dominik Kohr (Mittelfeld): Drei Jahre lang stand Kohr beim FC Augsburg unter Vertrag, zur kommenden Saison wechselt der 23-Jährige zu seinem Ausbildungsverein Bayer Leverkusen zurück. Bei der U21-EM in Polen wird Kohr aber wohl nur Ersatzspieler sein. Max Meyer (Mittelfeld): Erst vor Kurzem hatte der 21 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler eine Vertragsverlängerung bei Schalke 04 abgelehnt, in Polen hat er nun die Gelegenheit, sich in den Fokus anderer Vereine zu spielen. Dass Meyer ein guter Spieler ist, steht zweifelsfrei fest. Schließlich hat er bereits vier Länderspiele für die A-Nationalmannschaft bestritten und dabei sogar ein Tor erzielt. Levin Öztunali (Mittelfeld): Öztunali hatte großen Anteil daran, dass Mainz 05 in der vergangenen Saison nicht aus der Bundesliga abgestiegen ist. Der 21-Jährige, der in der Bundesliga auch schon für Bayer Leverkusen und Werder Bremen gespielt hat, erzielte fünf Tore und sechs Vorlagen. Auch in der U21-Nationalmannschaft ist der Enkel von Uwe Seeler treffsicher: Bei elf Einsätzen traf er dreimal. Maximilian Philipp (Mittelfeld): Kürzlich wechselte der Offensivspieler für rund 20 Millionen Euro vom SC Freiburg zu Borussia Dortmund. Der 23-Jährige traf in der vergangenen Bundesligasaison in 25 Partien neun Mal. In der U21-Nationalmannschaft blieb Philipp bislang ohne Torerfolg. Das soll sich beim Turnier in Polen ändern. Serge Gnabry (Mittelfeld): Nach nur einer Saison bei Werder Bremen möchte Serge Gnabry "den nächsten Schritt" machen und wechselt zur kommenden Saison zum FC Bayern. Der 21-Jährige hat in der vergangenen Bundesliga-Spielzeit 13 Scorer-Punkte in 27 Partien gesammelt. Durch seine guten Leistungen bei Werder wurde er auch zur A-Nationalmannschaft eingeladen. Gleich in seinem ersten Spiel unter Löw erzielte Gnabry im WM-Qualifikationsspiel in San Marino drei Treffer beim 8:0-Sieg. Felix Platte (Angriff): Der 21-jährige Angreifer, der in der vergangenen Saison als Leihgabe von Schalke 04 bei Darmstadt 98 unter Vertrag gestanden hatte, galt im Vorfeld der U21-EM als klarer Streichkandidat im vorläufigen Kader von Kuntz - fährt jetzt aber doch mit nach Polen. Platte gilt als klassischer Mittelstürmer und wird beim Turnier wohl nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinauskommen. Davie Selke (Angriff): Selke hat eine schwierige Bundesligasaison hinter sich. Der Offensivspieler lief für seinen Klub RB Leipzig lediglich 21 Mal auf - zumeist handelte es sich dabei um Kurzeinsätze. Aus diesem Grund wechselte er kürzlich zu Hertha BSC. Bei der U21 gehört Selke zu den Leistungsträgern.

Dass Deutschland dennoch beruhigt in die Pause ging, lag an Meyer. Der 21-Jährige erhielt kurz vor der Halbzeit am linken Strafraumeck von Berlins Mitchell Weiser den Ball, dribbelte in Richtung Tor und traf zur Führung. Dabei profitierte Meyer auch davon, dass Tschechiens Torwart Lukas Zima den nicht optimal platzierten Versuch passieren ließ.

So langatmig die erste Hälfte wirkte, so unterhaltsam wurde die zweite. Das DFB-Team drängte erfolgreich auf den zweiten Treffer. Weiser scheiterte zunächst an Zima, dann machte es Gnabry besser, unter Mithilfe von Tschechiens Michal Sacek, der es nicht schaffte, einen hohen Ball zu klären und Gnabry so den Weg zum Tor ebnete.

Selke scheitert vom Elfmeterpunkt

Dass das Spiel insgesamt besser wurde, lag auch an den Tschechen, die nun auch selbst zu Chancen kamen. Vor allem Stürmer Patrik Schick sorgte für Gefahr (58., 63., 81., 87.), zudem scheiterte Václav Cerny an DFB-Keeper Julian Pollersbeck vom 1. FC Kaiserslautern (63.).

Die offensivere Spielweise des Gegners eröffnete zugleich der deutschen Mannschaft Räume für ihre Angriffe, doch Wolfsburgs Maximilian Arnold (61.), Weiser (69.) und Meyer (71.) verpassten den möglichen dritten Treffer. Die größte Chance vergab Hertha-Zugang Davie Selke, der mit einem Handelfmeter an Tschechiens Keeper Zima scheiterte (85.)

Am Mittwoch trifft das DFB-Team im zweiten Gruppenspiel auf Dänemark. Tschechien bekommt es dann mit Italien zu tun.