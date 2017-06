U21-EM Deutschland verliert - und steht trotzdem im Halbfinale

Sie haben es spannend gemacht: Trotz einer 0:1 (0:1)-Niederlage gegen Italien hat sich die deutsche U21-Auswahl für das Halbfinale der Europameisterschaft qualifiziert. Den einzigen Treffer in Krakau erzielte Florenz-Profi Federico Bernadeschi (30.). Da Tschechien im Parallelspiel Dänemark 2:4 (1:2) unterlag, reicht dieses Resultat beiden Teams für den Einzug in die nächste Runde.

Deutschland wird nun am Dienstag in Tychy gegen England um den Finaleinzug spielen, Italien trifft in Krakau auf den Topfavoriten Spanien.

Die Ausgangslage war eigentlich komfortabel gewesen: Mit einem Sieg oder einem Remis hätte das deutsche Team als Gruppensieger die nächste Runde erreicht. Italien musste in jedem Fall gewinnen und gleichzeitig auf das Parallelspiel der Gruppe schauen.

Entsprechend offensiv gingen die Italiener ins Spiel und hatten im ersten Durchgang auch die zahlreicheren Chancen. Der Führungstreffer nach einer halben Stunde entsprach den Spielanteilen: Niklas Stark und Mahmoud Dahoud wurden auf der rechten Defensivseite stark unter Druck gesetzt, nach der Balleroberung gelangte der Ball ins Zentrum zu Federico Bernadeschi, der Keeper Julian Pollersbeck zum 1:0 tunnelte. Im Anschluss kam es zu einer Rangelei zwischen den Teams, die Referee Slavko Vincic mit zwei Gelben Karten gegen Maximilian Arnold und Domenico Berardi sehr großzügig bewertete.

Deutschland nur nach Standards gefährlich

"Wir haben die Ausrichtung ein bisschen angepasst", hatte Stefan Kuntz vor dem Duell gesagt. Für das Personal galt das jedoch nicht: Kuntz schickte die gleiche Startelf ins Rennen, die schon Tschechien 2:0 und Dänemark 3:0 besiegt hatte.

Deutschland kam vor der Pause nur durch Standards zu Chancen: Ein Kopfballtreffer von Marc-Oliver Kempf wurde zu Recht nicht anerkannt, weil Mitspieler Stark bei der Freistoß-Hereingabe von Maximilian Arnold im Abseits gestanden und ins Spiel eingegriffen hatte. Kempf verpasste zudem kurz vor der Pause nach einem Eckball - aus dem Spiel heraus ging zunächst wenig gegen die gut organisierten Italiener.

Das änderte sich im zweiten Durchgang kaum. Mitchell Weiser setzte einen Distanzschuss aus 18 Metern knapp links vorbei (58.), anschließend hatte aber wieder der Gegner die besseren Chancen: Pollersbeck rettete mit starken Paraden gegen Pellegrini (60.) und Barreca (64.). In der Schlussviertelstunde geriet der DFB-Nachwuchs mehrfach in Bedrängnis. Der zweite Gegentreffer, der gleichbedeutend mit dem Turnieraus gewesen wäre, fiel aber nicht mehr. Das Kuntz-Team zieht wegen der besseren Tordifferenz gegenüber der Slowakei als bester Gruppenzweiter in die Runde der letzten vier ein.

Italien - Deutschland 1:0 (1:0)

Tore: 1:0 Bernadeschi (30.)

Italien: Donnarumma - Conti, Caldera, Rugani, Barreca - Chiesa (78. Petagna), Gagliardini, Pellegrini, Benassi - Berardi (85. Locatelli), Bernardeschi

Deutschland: Pollersbeck - Toljan, Stark, Kempf, Gerhardt - Dahoud (72. Jung), Arnold - Weiser (75. Amiri), Meyer (66. Philipp), Gnabry - Selke

Schiedsrichter: Slavko Vincic (Slowenien)

Gelbe Karten: Berardi, Chiesa, Conti, Bernadeschi - Kempf, Arnold, Gerhardt

Zuschauer: 14.039