U21-EM England erreicht als zweites Team das Halbfinale

Die englische U21-Nationalmannschaft hat als zweites Team das Halbfinale der Europameisterschaft in Polen erreicht. Die "Young Lions" gewannen in Kielce 3:0 (1:0) gegen Gastgeber Polen und sicherten sich damit den Sieg in der Gruppe A. Die Slowakei feierte gegen Schweden ebenfalls einen 3:0 (2:0)-Sieg und kann mit sechs Punkten noch auf den Einzug in die Runde der besten Vier hoffen. Neben den drei Ersten kommt auch der beste von drei Gruppenzweiten weiter.

England gewann die Gruppe letztlich souverän mit sieben Punkten. Das Team von Trainer Adrian Boothroyd ging gegen Polen früh durch Stürmer Demarai Gray in Führung (6. Minute), Jacob Murphy (69.) und Lewis Baker (82./Foulelfmeter) sorgten für den Endstand. Polens Jan Bednarek flog nach zwei Gelben Karten innerhalb von drei Minuten vom Platz (82.). Die Slowakei feierte gegen Titelverteidiger Schweden dank Treffern von Martin Chrien (5.), Jaroslav Mihalik (22.) und Lubomir Satka (73.).

Vor England hatte sich bereits Top-Favorit Spanien für das Halbfinale qualifiziert. Bereits vor dem dritten Gruppenspiel gegen Serbien am Freitag ist den Iberern Rang eins in der Tabelle nicht mehr zu nehmen.

Am letzten Tag der Gruppenphase trifft Deutschlands U21 in der Gruppe C am Samstag auf Italien (20.45 Uhr). Mit sechs Punkten führt das Team von Trainer Stefan Kuntz derzeit an. Ein Remis würde der DFB-Auswahl zum sicheren Halbfinal-Einzug genügen.