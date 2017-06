U21-EM Spanien steht schon im Halbfinale

Schon am zweiten Spieltag der Gruppenphase der U21-EM in Polen hat sich Spanien vorzeitig für das Halbfinale qualifiziert. Der Top-Favorit gewann am Dienstagabend auch sein zweites Gruppenspiel. Gegen Portugal in Gdynia setzten sich die Spanier 3:1 (1:0) durch und können mit nun sechs Punkten nicht mehr von der Spitze der Gruppe B verdrängt werden.

Die Tore erzielten Saúl Ñíguez (21. Minute), Sandro Ramírez (65.) und Williams (90.+3), für Portugal traf Bruma (77.), der vor kurzem zu RB Leipzig gewechselt war. Die Portugiesen haben mit drei Punkten weiter Chancen aufs Weiterkommen.

Im anderen Gruppenspiel verpasste Serbien zuvor trotz eines Treffers des Frankfurters Mijat Gacinovic den ersten Sieg. Gegen EM-Debütant Mazedonien kam das Team nach einer 1:0-Führung nur zu einem 2:2 (1:0). Beide Mannschaften haben nun je einen Punkt.

Gacinovic brachte den U20-Weltmeister in der ersten Halbzeit in Führung (24.). Nach der Pause drehten Enis Bardhi (64.) per Handelfmeter und Joker Nikola Gjorgjew (83.) die Partie für den Außenseiter. Kurz vor Schluss verhinderte Uros Djurdjevic dann die zweite Niederlage für die Serben (90.). Der Gruppenerste sowie der beste von drei Gruppenzweiten ziehen in die K.o.-Runde ein.