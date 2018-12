Die Überlegung gibt es schon länger, nun aber hat die Uefa seine neueste Reform beschlossen: Von der Saison 2021/2022 an wird es neben Champions League und Europa League einen neuen Wettbewerb geben. Damit steigt die Anzahl an Vereinen in den Europapokal-Wettbewerben von aktuell 80 auf dann 96. Das beschloss das Exekutivkomitee der Uefa.

Drei Europapokal-Wettbewerbe gab es zuletzt bis zur Saison 1998/1999, damals wurden der Europapokal der Pokalsieger, die Champions League und der Uefa-Pokal ausgetragen.

Die Bundesliga wird in dem neuen Wettbewerb einen Startplatz erhalten. Das sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel der Nachrichtenagentur dpa. Der deutsche Starter muss eine Qualifikationsrunde überstehen, um in die Gruppenphase des neuen Wettbewerbs einzuziehen.

ARMANDO BABANI/EPA-EFE/REX Reinhard Grindel

Die drei Wettbewerbe werden in sehr ähnlichem Modus ablaufen: Sowohl in der Champions League, als auch in der Europa League sowie in dem neuen Wettbewerb soll es acht Gruppen mit je vier Teams geben. Es wird also in dem Format gespielt, das aktuell bereits in der Champions League genutzt wird. Die Europa League wird damit verkleinert, dort spielen aktuell noch 48 Mannschaften.

Mindestens 34 Länder im Europapokal

Vor dem Achtelfinale soll es in dem neuen Wettbewerb eine weitere K.-o.-Runde geben. Dort treten die Gruppenzweiten des neuen Wettbewerbs gegen die Gruppendritten der Europa-League-Vorrunde an. Das wird auch für die Europa League übernommen. Dort treffen die Gruppendritten aus der Champions-League-Vorrunde auf die Tabellenzweiten der Europa-League-Gruppenphase.

Andrea Agnelli, Chef der europäischen Vereinigung der Topklubs (ECA), begrüßte die Entscheidung. Der Beschluss stelle die faire Entwicklung der Klub-Wettbewerbe sicher und sichere dem Fußball die Rolle als Sport Nummer eins in der Welt. Durch die Neuerung werden mindestens 34 Länder im Europapokal vertreten sein, aktuell liegt das garantierte Minimum bei 26.

DPA Andrea Agnelli

Gespielt wird in dem Wettbewerb in der Gruppenphase wie in der Europa League donnerstags. Für eine "begrenzte Anzahl an Spielen" soll es mit 16.30 Uhr auch eine neue Anstoßzeit geben, hieß es in der Pressemitteilung der Uefa.

Das Finale soll zum Saisonende in einer Woche mit den Endspielen der beiden bereits existierenden Wettbewerbe stattfinden, und zwar am Mittwoch. Der Gewinner qualifiziert sich für die Europa League. Das Europa-League-Endspiel wiederum wird auf Donnerstag geschoben, das Champions-League-Finale wird weiter am Samstag ausgetragen.