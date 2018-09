Es ist eines der großen Reizthemen unter spanischen Fußball-Fans: Seit der Ligaverband LFP angekündigt hat, in Zukunft zu Marketingzwecken regelmäßig ausgewählte Saisonspiele in den USA auszutragen, diskutieren jedoch nicht nur Fans. Auch die Interessenvertretung der spanischen Profifußballer (AFE) hat den Verband zuletzt massiv für dessen Expansionspolitik kritisiert.

Nun hat Medienunternehmer Jaime Roures die Debatte weiter angeheizt. Der einflussreiche Gründer und Vorstandsvorsitzende der Firma Mediapro bestätigte in einer Sendung eines öffentlich-rechtlichen Hörfunksenders in Katalonien, dass aktuell die Möglichkeit ausgelotet würde, ein europäisches Endspiel außerhalb Europas auszutragen. "Es wird darüber verhandelt, ein Champions-League-Finale in New York zu spielen", sagte Roures.

Dass Uefa-Präsident Aleksander Ceferin dieser Idee gegenüber zumindest aufgeschlossen ist, hatte er bereits im Oktober 2016 erklärt: "Um beispielsweise von Portugal nach Aserbaidschan zu kommen, braucht man im Prinzip genauso lange wie bis New York", sagte Ceferin damals. "Für die Fans sei das kein Problem." Der "Süddeutschen Zeitung" gegenüber erklärte der Verband jedoch, die aktuellen Überlegungen seien "sehr informell", man habe derzeit "keine konkreten Pläne".

Girona vs. Barclona als Versuchsballon

Bei den USA-Plänen der spanischen Fußball-Liga hat die Spielergewerkschaft AFE nach eigenen Angaben das letzte Wort. Das hat die Vereinigung nach einem Treffen mit Liga-Präsident Javier Tebas mitgeteilt. La Liga will im Januar 2019 das Spiel zwischen dem FC Girona und dem FC Barcelona in den Vereinigten Staaten austragen. Dagegen hatte sich die Spielergewerkschaft ausgesprochen.

Nun soll die Liga detaillierte Informationen zum Vorhaben zur Verfügung stellen, dann soll im Einvernehmen mit den Spielern eine Entscheidung fallen. Der kleine katalanische Club Girona hatte sich bereits offen für die neuen Pläne gezeigt und das Spiel als große Möglichkeit bezeichnet.

Reguläre Ligaspiele der großen europäischen Ligen fanden bislang noch nicht im Ausland statt. Italien, Frankreich und Spanien tragen jedoch ihr Supercup-Finale bereits im Ausland aus: Die AC Mailand und Juventus duellieren sich im Januar 2019 im saudi-arabischen Riyadh. Auch Lybien, China und Katar waren bereits Austragungsorte. Für den französischen Supercup reisten Paris-Saint Germain und die AS Monaco in diesem Jahr ins chinesische Shenzhen. Spaniens Supercup fand zuletzt im marokkanischen Tangier statt, der FC Barcelona entschied die Partie gegen Sevilla 2:1 für sich.

Die Bundesliga und die englische Premier League haben sich bislang gegen Pflichtspiele im Ausland ausgesprochen.