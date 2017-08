Supercup Manchester United vs. Real Madrid Alles auf Rot

José Mourinho war als Fußballspieler kaum zu gebrauchen. Der schmächtige Körper und die unzureichende Technik - Mourinho machte 1987 alles richtig, indem er als 24-Jähriger einen Schlussstrich unter seine aktive Laufbahn in der portugiesischen Mittelklassigkeit zog. Der Sohn eines Profitorwarts aus Setúbal erkannte schnell, seine Talente liegen abseits des Spielfeldes: Gut beobachten, Fehler erkennen und beseitigen, das kann er. Nicht als Fußballer, aber als Coach.

Drei Jahrzehnte nach seinem Karriereende liest sich die Erfolgsbilanz des Trainers so: 31 gewonnene Pokale, allein zehn davon sind Meistertitel, zwei Champions-League-Trophäen - die Titelsammlung lässt keine Wünsche übrig. Im Supercup kann nun ein weiterer Pokal für den Coach von Manchester United dazukommen. Im mazedonischen Skopje trifft sein Team auf Real Madrid, Europa-League- gegen Champions-League-Sieger (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE). "Das wäre ein Special Moment", sagt der selbsternannte Special One über einen möglichen Triumph, der wegen starker Testspiele und kluger Transfers gut möglich ist.

Ein Sieg der Red Devils wäre auch mit Blick auf Mourinhos Trainerkarriere konsequent. Der 54-Jährige gewann fast immer im zweiten Jahr bei einem Verein seine meisten Titel. Das war beim FC Porto, Inter Mailand, Real Madrid und bei seiner zweiten Zeit beim FC Chelsea der Fall. Um die Serie fortzusetzen, muss Mourinho die Europa League und den englischen Ligapokal aus dem Vorjahr mit United toppen. Aber warum ist das zweite Jahr stets Mourinho-Jahr?

Viel hängt mit der Akribie des Portugiesen zusammen, die seine Laufbahn als Trainer überhaupt ermöglichte. Anfang der Neunzigerjahre machte er sich zuerst als Dolmetscher und Co-Trainer von Bobby Robson bei Sporting Lissabon unersetzlich und ab 1997 als Assistent unter Louis van Gaal beim FC Barcelona auch international einen Namen. Mourinho ließ seine Ausbilder mit brillanten Spielanalysen wissen, wo ihr Team Schwächen aufweist. Die Belohnung: Mourinho übernahm schnell Mannschaftsansprachen, leitete Trainings, gab Tipps für Spielereinkäufe und wurde als 38-Jähriger erstmals Cheftrainer. Was aus heutiger Sicht normal erscheint, galt damals noch als mutiges Experiment - heute kann man sagen: Es hat sich gelohnt.

Mourinhos Erfolgsgeheimnis im zweiten Jahr kann man auch auf eine weitere Praxis zurückführen. Nachdem Mourinho im Januar 2002 den FC Porto übernommen hatte, verpflichtete er im Sommer vertraute Gesichter aus seiner Heimat Setúbal und von seinen früheren Klubs. So führte er Porto 2003 zur ersten Meisterschaft seit Jahren, zum Uefa-Cup-Erfolg und in der Saison darauf zum Triumph in der Champions League.

Das Porto-Prinzip gab es auch beim FC Chelsea oder Real Madrid: Mourinho setzte auf bewährte Kräfte, um Schwachstellen zu beseitigen. Das Paradebeispiel für dieses Vorgehen war der portugiesische Verteidiger Ricardo Carvalho, den Mourinho gleich bei drei verschiedenen Klubs unter Vertrag nahm.

Zugänge Lukaku und Matic - Mourinho mag die Vertrautheit

In diesem Sommer wiederholt der United-Trainer das System: Zugang Romelu Lukaku kannte Mourinho bereits aus gemeinsamen Chelsea-Zeiten. Der 24-Jährige soll Tore schießen, die von den Abgängen Wayne Rooney (5 Saisontore) und dem noch lange verletzten Zlatan Ibrahimovic (17) nicht mehr zu erwarten waren. Zuletzt erzielte Lukaku 25 Saisontore für den FC Everton, über 80 Millionen Euro Ablöse war Mourinho der Transfer wert.

Auch Mittelfeldregisseur Paul Pogba wird sich in seinem zweiten United-Jahr steigern. Der Grund: An der Seite des französischen Superstars steht nun der zweikampfstarke Nemanja Matic. Der ehemalige Mourinho-Spieler gehörte in Chelseas aktueller Meisterelf zum Stammpersonal. Er ist auch deshalb ein besonders wichtiger Transfer, da Matic seinen neuen Mitspieler Pogba besser macht, indem er ihm mehr Freiräume in der Offensive ermöglicht. Vom alternden Kapitän Michael Carrick kann Mourinho das auf hohem Niveau nicht mehr erwarten, Bastian Schweinsteiger wurde für die Beschützerrolle Pogbas gar nicht erst in Erwägung gezogen.

Wie viel mit Mourinhos ehemaligen und neuen Spielern möglich ist, werden die kommenden Monate zeigen. Dann wird der Klub nach zweijähriger Abwesenheit wieder in der Champions League vertreten sein. Ein Gedanke an diesen großen Titel scheint trotz zahlreicher Probleme der Konkurrenten, von Barcelonas Neymar-Abgang angefangen bis hin zu Cristiano Ronaldos drohendem Steuerprozess, aktuell nur Träumerei - in jedem Fall wäre er aber die Bestätigung der Erfolgsregel des zweiten Mourinho-Jahres.

Im Supercup können José Mourinho und Manchester United zumindest für einen ersten "Special Moment" sorgen.