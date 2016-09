Europäischer Fußball Die Reichen werden immer reicher

Die europäische Klubvereinigung ECA hat die Modifizierung der Uefa-Klubwettbewerbe erneut begrüßt und ihre stärkere Einflussnahme in der Europäischen Fußball-Union als "weiteren großen Durchbruch" bezeichnet. "Das neue Konzept ist keine Revolution, es ist eine Evolution", sagte Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in seiner Funktion als ECA-Vorsitzender. "Wir sind extrem zufrieden, wie sich das Verhältnis zur Uefa entwickelt hat."

Die Uefa will demnach in den kommenden Jahren noch mehr Milliarden kassieren und verteilen als bisher. Profitieren werden davon vor allem die, die jetzt schon im Geld schwimmen. Zwar plant die Europäische Fußball-Union laut dem Fachmagazin "Kicker" ab der Saison 2018/19 mit Europacup-Einnahmen in Höhe von 3,2 Milliarden Euro - der neue, komplizierte Verteilerschlüssel wird den Wettbewerb vor allem in der Champions League aber noch weiter verzerren.

"Das neue System zielt darauf, die sportliche Leistung stärker zu honorieren", hatte Uefa-Wettbewerbsdirektor Giorgio Marchetti bei der Vorstellung des neuen Europapokal-Systems Ende August in Monaco bereits angekündigt. Es werde eine signifikante Steigerung der Prämien geben.

Wer viel hatte, bekommt noch mehr

Die aktuell rund 1,3 Milliarden, die allein in der Königsklasse fließen, werden nach einem Drei-Säulen-System verteilt. 40 Prozent der Gesamterlöse der Klubs kommen aus dem "Marktpool" (507 Millionen Euro), der Rest verteilt sich auf das Startgeld (12,7 Millionen Euro für jeden der 32 Teilnehmer) und die sportlichen Prämien für Siege, Unentschieden und das Weiterkommen. Ab 2018 wird das anders und für die Kleinen nicht besser.

Dann fließen aus den Einnahmen des Marktpools nur noch 15 Prozent. Als vierte Säule kommt ein neuer Klubkoeffizient dazu, in dem neben den aktuellen Erfolgen auch die Titelgewinne in der Klubhistorie berücksichtigt werden. Wer also immer schon gewonnen hat, wird dafür mit noch mehr Millionen belohnt.

Eine Simulation, die der "Kicker" veröffentlichte, rechnet den neuen Verteilerschlüssel mit den zusätzlichen Millionen auf die vergangene Saison zurück. Champions-League-Sieger Real Madrid hätte demnach rund 136 Millionen Euro kassiert - ohne die Einnahmen aus dem eigenen Ticketverkauf.

Halbfinalist Bayern München wäre auf rund 108 Millionen Euro an Prämien gekommen. Der Rekordmeister, der zuletzt fünfmal in Folge mindestens das Halbfinale erreicht hatte, profitiert deutlich von der Einführung des Klubkoeffizienten. Zwar gibt es noch keine offiziellen Zahlen der Spielzeit 2015/16, die Bayern dürften tatsächlich aber ohne die Einnahmen aus den Heimspielen nicht mehr als rund 65 Millionen Euro Prämien eingenommen haben.

Für die weiteren Teilnehmer der Bundesliga an der Champions League 2015/16 zeigt die Simulation folgende Summen auf: VfL Wolfsburg 66 Millionen Euro, Bayer Leverkusen 43 Millionen Euro und Borussia Mönchengladbach knapp 34 Millionen Euro. Der israelische Klub Maccabi Tel Aviv bekäme dagegen nur 19,6 Millionen Euro.

Die Reform der Klubwettbewerbe umfasst zudem vier feste Startplätze für die vier Top-Nationen in der Gruppenphase der Champions League. Des Weiteren wird über die Verschiebung der Anstoßzeiten (bisher: 20.45 Uhr) auf 19 und 21 Uhr beraten.

Dass die Top-Vereine ihren Reichtum mehren, dazu trägt auch die Vereinbarung zwischen der ECA und Uefa bei, was die Abstellung von Nationalspielern betrifft. So erhalten zwar insgesamt 659 Klubs nach dem EM-Jahr Kompensationszahlungen für die Abstellung von Spielern in die Nationalmannschaften. Doch das Gros entfällt logischerweise auf die Premiumvereine, die fast ausschließlich Nationalspieler beschäftigen. 100 Millionen Euro werden allein unter jenen Vereinen verteilt, die Profis bei der Endrunde in Frankreich vom 10. Juni bis zum 10. Juli gestellt haben. 50 Millionen Euro entfallen auf Klubs, deren Spieler für Partien in der vorangegangenen Qualifikationsphase nominiert worden waren.