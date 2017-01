Hoeneß fordert Deutsch Zurück zum FC Hanswurst

Künftig soll es in der Bayern-Kabine also ungefähr so zugehen: Der Sportdirektor fragt Vokabeln ab, und wehe, Douglas Costa wendet den Genitiv falsch an. Dann droht die Ersatzbank. Oder zumindest eine Geldstrafe. Es heißt Semmelknödel, nicht Semmelnknödeln, Arjen.

Klingt alles ziemlich absurd, und genauso ist auch die Forderung von Bayern-Präsident Uli Hoeneß, in der Kabine müsse künftig wieder mehr Deutsch gesprochen werden. Das hört sich wohlfeil an, es passt auch in die Zeit, aber es ist reichlich weltfremd, und Hoeneß dürfte das sehr genau wissen.

Wir reden hier schließlich nicht über eine Grundschule in Berlin-Neukölln, bei der Deutschkenntnisse als Voraussetzung für die Einschulung auch das Entree für spätere Bildungs- und Karrierechancen bilden. Hier werden vielmehr höchstbezahlte leitende Angestellte verpflichtet, von denen man sich gegen ein Millionengehalt höchste sportliche Leistung erwartet. Und die, so ist es auf dieser Ebene heutzutage nun einmal, nach zwei oder drei Jahren dann nicht mehr in Deutschland, sondern in England spielen, in Spanien oder in Italien. Und in fünf Jahren in China.

Der FC Bayern sieht sich selbst liebend gerne als ein international agierender Großklub, der Büros in den USA und Geschäftsbeziehungen in Fernost unterhält, der über eine europäische Superliga nachdenkt, der nicht zuletzt Trainingslager im arabischen Raum abhält, weil ihm dort die Trainingsbedingungen besser passen als in Unterhaching.

Dass ein solcher Verein auch sportlich international agiert, dass er Spieler aus Brasilien, Spanien, Frankreich oder den Niederlanden in den eigenen Reihen hat, ist vollständig normal. Der FC Bayern ist von seinem Selbstverständnis her ein internationales Unternehmen. Geschäftssprache in internationalen Unternehmen ist übrigens Englisch.

Die Sprache des Landes zu lernen, in dem man arbeitet, ist im eigenen Interesse hilfreich, es ist nützlich dabei, den Alltag zu bewältigen, es bereichert. Aber es ist auf dieser Ebene, auf der sich die Stars des FC Bayern bewegen, nichts, das man verpflichtend einfordern könnte. Die Manager der Bayern-Großsponsoren Adidas und Audi werden milde lächeln, sollten sie das Hoeneß-Interview in der "Sport Bild" lesen.

Dass Uli Hoeneß gerne versucht, dem Verein ein folkloristisches Gewand umzuhängen, als würde der Verein noch aus dem Herrgottswinkel geführt, ist bekannt und gehört zu seiner Strategie. Die Leute an der Basis können dann wieder anerkennend mit dem Kopf nicken und sagen: "Gut, dass der bodenständige Uli wieder da ist und die Dinge zurechtrückt." Das bedient das Gemüt, und das bedient den Stammtisch. Mehr ist es aber auch nicht.

Hoeneß selbst hat die Internationalisierung seines Klubs über die Jahre vehement vorangetrieben, er ist es gewesen, der den FC Bayern in eine Liga mit Real Madrid und Manchester United gehievt hat. Er ist es gewesen, der den Verein für international renommierte Trainer attraktiv gemacht hat. Und alle wollten dies, Hoeneß voran.

Der FC Bayern ist eben nicht der FC Hanswurst, und wenn das anders wäre, hätte der Präsident Uli Hoeneß dann sicher auch nicht einen Trainer Josep Guardiola verpflichtet, der drei Jahre lang mit dem Deutschen gefremdelt hat.