Uli Hoeneß hat es derzeit nicht leicht. Bei der Jahreshauptversammlung am vergangenen Freitag musste der Bayern-Präsident viel Kritik und Häme einstecken, da tat der sonntägliche Fanklub-Besuch in Kersbach gut. Es gab Blasmusik, Folklore, vor allem aber freundlichen Applaus. Dass beim Frühschoppen kritische Töne ausblieben, wärmte die gekränkte Hoeneß-Seele. Außerdem hatte der 66-Jährige einiges zu erzählen.

Über seine eigene Zukunft will Hoeneß noch nicht entscheiden. "Ich werde in aller Ruhe die nächsten Wochen und Monate beobachten, wie sich das alles entwickelt, werde mir viele Gedanken machen und entscheiden, was ich will und was nicht", sagte Hoeneß. "Dieser Abend geht nicht spurlos an einem vorüber und man kann nicht zur Tagesordnung übergehen."

Hoeneß sah auf der Jahreshauptversammlung von "einem ganz kleinen Teil" seinen "tadellosen Ruf als Manager, Vorstand und Präsident" beschädigt. "Da muss ich ehrlich sagen: Ich war schockiert, ich war überrascht und deshalb bin ich sehr glücklich, dass ich so besonnen reagiert habe", sagte Hoeneß.

Keine Versöhnung mit Breitner

Darüber hinaus äußerte sich Hoeneß beim Thema Paul Breitner unmissverständlich. "Dieses Verhältnis ist nicht mehr zu kitten, er hat den Rubikon überschritten", sagte Hoeneß. Breitner werde jetzt "zum Märtyrer gemacht. Aber Paul Breitner ist nicht Opfer, sondern Täter".

Breitner habe laut Hoeneß vom deutschen Rekordmeister in den vergangenen acht Jahren "fast zwei Millionen Euro Honorar bekommen für 15 bis 20 Vorträge vor Sponsoren". Anfang 2017 habe Breitner dann nach einer Auseinandersetzung mit Karl-Heinz Rummenigge den Vertrag hingeschmissen.

Nach dem "unsäglichen Auftritt" im Bayerischen Rundfunk habe die Bayern-Führung daraufhin beschlossen, "dass wir ihm nahelegen, nicht mehr in den Ehrengastbereich zu kommen. Denn er hat in einer unsäglichen Art und Weise den FC Bayern beschädigt", polterte Hoeneß: "Wenn er ein Problem mit uns hat, soll er uns das selbst sagen - und nicht den Weg über die Presse gehen."

Breitner hatte zuletzt heftige Kritik an Hoeneß und Vorstandschef Rummenigge nach deren umstrittener Pressekonferenz geäußert. Der Klub reagierte mit dem Ausschluss Breitners aus dem Ehrengastbereich. Breitner schickte daraufhin seine zwei Ehrenkarten zurück, die er als Ehrenspielführer auf Lebenszeit besitzt.

Robben und Ribéry hören auf

Außerdem sollen nach dieser Saison tatsächlich die Karrieren von Franck Ribéry und Arjen Robben bei den Münchnern enden. Die beiden Flügelspieler "machen sehr wahrscheinlich ihr letztes Jahr", sagte Hoeneß. Robben besuchte laut "Algemeen Dagblad" ebenfalls einen Fanklub und bestätigte das Aus: "Das ist mein letztes Jahr beim FC Bayern", sagte Robben. "Es waren zehn wundervolle Jahre. Und dann ist es auch gut. Die Entscheidung habe ich schon vor ein paar Wochen getroffen."

DPA Arjen Robben (r.) und Franck Ribéry (M.)

Der 35 Jahre alte Franzose Ribéry spielt seit 2007 für den deutschen Rekordmeister, der ein Jahr jüngere Niederländer Robben seit 2009. Der größte Erfolg des FC Bayern mit der Flügelzange war neben zahlreichen Meisterschaften der Gewinn der Champions League 2013.

Trainingslager auch 2019 in Katar

Die schon länger andauernde und bei der Jahreshauptversammlung erneuerte Kritik an Bayerns Verbindungen zu Katar hält Hoeneß aber nicht davon ab, die Mannschaft von Trainer Niko Kovac auch im kommenden Winter ins Trainingslager in dem Emirat zu schicken.

"Dort gibt es hervorragende Trainingsbedingungen", sagte Hoeneß. Die Bayern werden wohl vom 4. bis 10. Januar nach Katar reisen. Münchens Verbindungen nach Katar sorgen wegen der Menschenrechtssituation im Gastgeberland der WM-Endrunde 2022 wiederholt für Kritik. Die Fluglinie Qatar Airways ist Ärmelsponsor der Münchner.