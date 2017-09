Umstrittener Videobeweis Köln verzichtet auf Protest

Der 1. FC Köln verzichtet auf einen Protest gegen die Wertung der 0:5-Niederlage bei Borussia Dortmund am Sonntag. Das gab der Klub am Dienstag bekannt. Köln forderte jedoch die DFB-Abteilung Schiedsrichterwesen auf, sich mit dem Sachverhalt auseinanderzusetzen. "Das vom 1. FC Köln immer unterstützte Projekt Videobeweis wäre zum Scheitern verurteilt, wenn die vereinbarten und vor der Saison kommunizierten Voraussetzungen nicht eingehalten werden", heißt es in einer Stellungnahme des Vereins.

Die Kölner hatten sich aufgrund einer strittigen Entscheidung von Schiedsrichter Patrick Ittrich benachteiligt gefühlt und direkt nach der Partie angekündigt, gegen die Wertung aufgrund eines Fehlers beim Videobeweis vorgehen zu wollen.

Ittrich hatte nach einem Torschuss des Dortmunder Sokratis die Partie unterbrochen, da er ein Foul des Abwehrspielers gesehen hatte. Erst nach dem Pfiff rollte der Ball über die Linie. Der Videoschiedsrichter in Köln informierte Ittrich daraufhin, dass aus seiner Sicht kein Vergehen von Sokratis vorgelegen habe - Ittrich entschied daraufhin auf Tor für den BVB.

Grund für Protest-Verzicht sind vor allem geringe Erfolgsaussichten

"Die Niederlage bei Borussia Dortmund am Sonntagabend ist aus Sicht des 1. FC Köln auch durch ein eindeutig irreguläres Tor zum 2:0 zu Stande gekommen", teilte der Klub mit: "Aus Sicht des 1. FC Köln lag hier ein Regelverstoß des Schiedsrichtergespanns vor, der nach der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB einen Einspruch ermöglicht."

Dennoch habe sich der FC "nach ausführlicher Abwägung aller Faktoren" entschieden, auf einen formellen Einspruch gegen die Wertung der Partie zu verzichten. "Grund dafür ist vor allem, dass die Erfolgsaussichten für einen solchen Protest gering sind", hieß es: "Der FC hält es von der Frage des Protests unabhängig allerdings für dringend geboten, dass im Sinne der gesamten Liga Rechtssicherheit an den strittigen Punkten geschaffen wird."

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte die Kölner nach der Einspruchs-Ankündigung als "schlechte Verlierer" bezeichnet. "Der Vorwurf, angesichts des eindeutigen Resultats wolle der 1. FC Köln eine sportliche Niederlage nicht akzeptieren, geht insofern fehl, als in der Endabrechnung jedes einzelne Tor über Tabellenplätze entscheiden kann", heißt es in der Kölner Mitteilung. "Davon abgesehen hat der FC nie in Zweifel gezogen, dass Borussia Dortmund das Spiel verdient gewonnen hat - dies gilt unabhängig von dem aus unserer Sicht regelwidrigen Tor."