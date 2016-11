Brief zum 80. Seeler-Geburtstag Lieber "Uns Uwe"...

Lieber Uwe Seeler,

mein Vater ist elf Jahre jünger als Du. Wenn wir uns über Fußball unterhalten, ist das selten erfreulich, denn meistens geht es um die aktuelle Elf des Hamburger SV. Manchmal weichen wir aus, auf andere Klubs oder andere Zeiten. "Was ich wirklich nie vergessen werde", erzählte er neulich, "wie Uwe Seeler damals gegen Westfalia Herne noch im Sitzen diesen Fallrückzieher versucht und der Ball über Hans Tilkowski hinweg ins Netz fliegt."

Das war im Juni 1960, es waren die Gruppenspiele um die Deutsche Meisterschaft und mein damals 13 Jahre alter Vater jubelte im Stadion mit. Wahrscheinlich hatte er für seine beiden Söhne ähnliches im Sinn, als er uns in den späten Achtzigern erstmals ins Volksparkstadion schleppte. Einen Titel habe ich natürlich nie gesehen. Losgekommen bin ich von diesem Klub aber trotzdem nicht mehr. Zumindest in Hamburg ist Dein Treffer gegen Herne legendär, nicht nur weil der HSV drei Wochen später die Meisterschaft gewann. Er erklärt wie kaum ein anderer "Uns Uwe" und seine Art des Spiels: Niemals aufgeben, immer weiterspielen, bis der Ball im Tor liegt.

Es fällt schwer, der Versuchung zu widerstehen, wenigstens Deine berühmtesten Tore noch einmal in aller Ausführlichkeit zu würdigen. Über 400 waren es allein für den HSV, weitere 43 für die A-Nationalmannschaft. Deine fantastische Nummer mit dem Hinterkopf gegen England bei der WM 1970 oder der wichtige 2:1-Siegtreffer in Stockholm in der WM-Qualifikation 1966, gerade mal ein halbes Jahr nach dem Achillessehnenriss.

Bundestrainer Sepp Herberger sagte einst, Du bist "ein Spieler, der in jedem Spiel von neuem sich selbst am meisten abverlangt". Und diese kämpferische Grundeinstellung mit dem paarte, was im Englischen "sportsmanship" heißt: Fairness im Spiel, Bescheidenheit im Sieg, Größe in der Niederlage. Nie von oben herab, im Zweifel von ein bisschen zu weit unten.

"Du bist beim HSV geblieben"

1961 hat Helenio Herrera von Inter Mailand angefragt. Ein Millionenangebot lag damals auf dem Tisch, in einer Zeit, in der deutsche Vereine ihren Vertragsspielern maximal 460 D-Mark monatlich zahlen durften. Du bist beim HSV geblieben.

Ein Klassiker ist die Begründung: "Mehr als ein Steak am Tag kann man nicht essen." Auch wenn das sicher nicht die ganze Geschichte ist, zumal Du kurz darauf die Adidas-Generalvertretung erhieltst. Trotzdem verkörpert diese Absage an Inter den heute fast schon obszön anmutenden Gedanken, es könne im Fußball so etwas wie ein "genug" geben.

Ach ja, in den Neunzigern haben sie Dich schließlich doch noch ins Präsidentenamt bei Deinem HSV gedrängt. Schnell war klar, dass das keine gute Idee war. Eine fürchterliche Phase mit vielen sportlichen und finanziellen Fehlentscheidungen. Seltsamerweise festigte sogar diese Zeit noch die Erzählung von "Uns Uwe", der bestimmt keine krummen Dinger gedreht habe, maximal für dieses Geschäft etwas zu ehrlich, zu naiv und zu gutmütig gewesen sei.

Gegenprojektion zur Fußballrealität

Ich habe keine Ahnung, wie viel davon stimmt - das ist letztlich aber auch egal. Was ich weiß: Bis heute bist Du eine 1,69 Meter große Projektionsfläche für all das, was viele Beobachter am heutigen Fußball vermissen.

Genau deshalb erzählen wir uns die "Uns Uwe"-Geschichten noch immer. Nicht, weil früher alles besser gewesen wäre, sondern weil es eine Idee davon vermittelt, wie der ganze Zirkus ebenfalls aussehen könnte.

Wenn man so möchte, bist Du die Feuerbachsche Gegenprojektion zu einer Fußballrealität, in der die meisten von uns einfach das Geld genommen hätten und nach Italien gegangen wären. In der Ausnahmestürmer während ihrer Karriere mehr als diesen einen Verein in ihrer Geburtsstadt haben. In der sich alle für furchtbar wichtig halten.

Das alles ist vielleicht etwas zu dick aufgetragen und Dir unangenehm. Trotzdem: Darum bist Du heute noch wichtig. Der Bronzefuß vorm Volksparkstadion ist keinen Zentimeter zu klein.

Ich wünsche Dir anlässlich Deines 80. Geburtstag alles Gute, Gesundheit - und dass Du Dir nach dem Dortmund-Spiel nicht noch mehr Sorgen um Deinen HSV machen musst. Am Sonntag telefoniere ich mit meinem Vater.