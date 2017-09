Verletzter VfB-Kapitän Gentner "Er ist auf dem Weg der Besserung"

Bei Christian Gentner geht es in kleinen Schritten aufwärts. "Den Umständen entsprechend geht's ihm gut, er ist auf dem Weg der Besserung", berichtete Sportvorstand Michael Reschke bei "Sport im Dritten" über den verletzten Kapitän des VfB Stuttgart.

Er stehe mit Gentner in SMS-Kontakt. Man sei so verblieben, "dass er jetzt selbst den Takt bestimmt, wann er wieder erzählen und sprechen kann". Gentners Frau und seine Brüder kümmerten sich um ihn.

Gentner wird lange fehlen, ein Comeback noch in der Hinrunde ist allerdings nicht ausgeschlossen. "Er wird für diese Mannschaft in dieser Saison noch sehr wichtig sein", sagte Reschke über den Spielführer. "Christian lebt diesen Verein und hat hier eine herausragende Bedeutung als Persönlichkeit."

Wir stehen hinter Dir, Gente! Das gesamte Team wünscht Kapitän Christian #Gentner eine gute und schnelle Genesung! #comebacksoon #VfB pic.twitter.com/GXTV6gT8D5 — VfB Stuttgart (@VfB) 17. September 2017

Der 32-Jährige hatte bei einem Zusammenprall mit Wolfsburgs Torhüter Koen Casteels Brüche des unteren und seitlichen Augenhöhlenbodens, des Nasenbeins und des Oberkiefers erlitten. Als Gentner ohnmächtig auf dem Rasen lag, sei Reschke "das Herz stehen geblieben. Die ganz schlimmen Befürchtungen, die wir am Anfang haben mussten, haben sich Gott sei Dank nicht bewahrheitet".

Schiedsrichter Guido Winkmann sah allerdings kein Foulspiel, sondern wertete die Situation als unglücklichen Zusammenprall. Im Anschluss an die Partie gab es deshalb Diskussionen. TV-Experte Markus Merk kritisierte die Entscheidung, Casteels bedauerte zwar die schweren Verletzungen, sah bei sich jedoch kein Fehlverhalten. Auch VfB-Torhüter Ron-Robert Zieler nahm seinen Kollegen in Schutz.

Reschke erwartet, dass die schweren Verletzungen von Gentner zu einem Umdenken führen werden: "Diese Situation wird nachhaltig sein. Ich glaube, dass der Casteels im nächsten Spiel nicht noch einmal so eine Aktion haben wird und dass auch viele andere Bundesligatorhüter sich überlegen werden, wie sie in Zukunft rauslaufen, zumindest nicht in dieser letzten Aggressivität."