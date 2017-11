Verpasste WM-Qualifikation Elfenbeinküste trennt sich von Wilmots

Der frühere Schalker Bundesliga-Profi Marc Wilmots ist nach der gescheiterten WM-Qualifikation nicht mehr Trainer der Elfenbeinküste. Das teilte der Belgier auf Twitter mit. "Heute wurde einvernehmlich beschlossen, die Zusammenarbeit zu beenden. Ich möchte den Fans, Spielern, Mitarbeitern und Verantwortlichen danken und wünsche ihnen alles Gute für die Zukunft", schrieb Wilmots. Auch der ivorische Fußball-Verband bestätigte die Trennung.

Der 48-Jährige hatte im März dieses Jahres einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben und sollte das Team zur WM führen. Durch das 0:2 am vergangenen Samstag gegen Marokko verpasste die Elfenbeinküste aber das Ticket für die Endrunde in Russland. Wilmots hatte vor seinem Engagement in Afrika vier Jahre lang die belgische Nationalmannschaft trainiert. Bei der WM 2014 und der EM 2016 waren die Belgier jeweils im Viertelfinale gescheitert.