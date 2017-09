Vertragsverlängerung bei Barça Alles fix mit Messi?

Der in der Kritik stehende Präsident Josep Maria Bartomeu vom FC Barcelona hat die Vertragsverlängerung mit Superstar Lionel Messi bis 2021 verkündet. "Alles ist vereinbart und unterschrieben", sagte Bartomeu der in Barcelona sitzenden Zeitung "Sport". Es fehle nur noch das offizielle Foto, das "Protokoll der Unterzeichnung".

Die Verlängerung von Messis Vertrag, der Ende der Saison ausläuft, hatte Barcelona bereits vor zwei Monaten verkündet. Allerdings hat Messi laut Bartomeu seither noch keine Zeit für die Formalitäten gehabt. Inzwischen seien jedoch drei Verträge unterzeichnet: Einer mit der Stiftung Messis, den deren Präsident, der Bruder von Lionel Messi, unterschrieben habe.

Einer über Messis Bildrechte, unterzeichnet von Vater Jorge Horácio, der diese verwalte. Und schließlich Messis neuer Arbeitsvertrag, ebenfalls von dessen Vater unterschrieben, der dazu nach Angaben von Bartomeu auch bevollmächtigt sei. "Es gibt keine Probleme, wir sind ganz ruhig", sagte Bartomeu.

Gute Nachrichten kann der umstrittene Bartomeu aktuell gut gebrauchen: Agusti Benedito, der selbst bereits 2010 und 2015 einen Anlauf auf das Präsidentenamt beim FCB genommen hatte, will Bartomeu nämlich mit einem Misstrauensvotum zu Fall bringen. "Der Klub befindet sich in sozialer, institutioneller und ökonomischer Hinsicht in einer Krise", sagte Benedito bei seinem Antrag. In einem ersten Schritt muss Benedito nun Unterschriften von 15 Prozent der Mitglieder (etwa 16.500) sammeln.