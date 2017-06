VfB Stuttgart Ausgliederung oder Spaltung?

Die Saison ist vorbei, der Aufstieg als Zweitligameister gebührend gefeiert - und doch werden am Abend mehr Menschen ins Stadion des VfB Stuttgart kommen als zu den Ligaspielen der bisherigen Konkurrenz aus Sandhausen oder Fürth.

Denn es gilt, eine wegweisende Entscheidung zu treffen.

Mit 10.000 Mitgliedern plant das VfB-Präsidium bei der anstehenden Mitgliederversammlung. Sie müssen abstimmen, ob der VfB Stuttgart von 1893 den Nachsatz "e.V." für "eingetragener Verein" behält - oder ob das Präsidium um Wolfgang Dietrich die erforderlichen 75 Prozent an Zustimmung bekommt, um die Fußballabteilung in eine Aktiengesellschaft auszugliedern.

Wenn das klappt, sollen 24,9 Prozent der Anteile verkauft werden, die restlichen 75,1 Prozent beim e.V. verbleiben. "Wir bevorzugen eine AG. Sie ist die attraktivste Form für einen Investor", sagte Finanzvorstand Stefan Heim bei einer Veranstaltung der "Stuttgarter Nachrichten".

Im Übrigen, so argumentiert die Vereinsspitze, sei es besser, Investoren einzubinden, mit denen man schon lange zusammenarbeite, ehe man irgendwann gezwungen sei, sich die Bedingungen diktieren zu lassen. Zusatzeinnahmen von bis zu 100 Millionen Euro erhofft man sich dadurch. So soll der Anschluss an die Top-Klubs hergestellt werden, deren Etats (mit Ausnahme des FC Bayern) zwischen 70 und 100 Millionen Euro im Jahr liegen. Im "kicker" konkretisierte Dietrich seine Pläne: "Um in vier Jahren im oberen Drittel mitspielen zu können, müssen wir uns einen Personaletat von 100 Millionen pro Jahr leisten können."

Dass die Daimler-AG, unmittelbar nachdem die Präsidiumspläne bekannt wurden, ankündigte, sie werde bei einem erfolgreichen Mitgliedervotum für die Ausgliederung 11,75 Prozent der Anteile für 41,5 Millionen Euro erwerben, könnte die Stimmung am Donnerstag beeinflussen. Sollten mehr als 75 Prozent dem Präsidium folgen, wäre die Änderung der Rechtsform angenommen. Umfragen zufolge ist es nicht unwahrscheinlich, dass das Quorum erreicht wird.

Je mehr Mitglieder erscheinen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Präsidium durchsetzt, vermuten Insider. Dietrich, ehemaliger Sprecher des Bahnprojekts Stuttgart 21, wirbt derweil auch mit dem Versprechen, dass jeder Anwesende am Donnerstag ein VfB-Fantrikot geschenkt bekommt.

"Mitgliedschaft im Aufsichtsrat kann quasi erkauft werden"

Doch auch die Gegner der Ausgliederung in eine Aktiengesellschaft waren nicht untätig. Die Ultragruppierung "Commando Cannstatt" hat sich akribisch vorbereitet und Gegenvorschläge gemacht.

Deren Kernaussage lautet, dass eine Ausgliederung nicht zwangsläufig in einer AG münden muss. Viele Experten hielten schließlich die AG für diejenige Rechtsform, die den Mitgliedern am wenigsten Mitsprache- und Kontrollrechte einräumt. Die Ultras hätten sich stattdessen eine Diskussion über eine GmbH & Co KGaA gewünscht, also die Rechtsform, die die meisten anderen Erstligisten gewählt haben, die bereits ausgegliedert haben. In diesem Modell behalte der Mutterverein mehr Gestaltungsmöglichkeiten.

Gegenüber dem SPIEGEL kritisiert ein Sprecher des "Commando Cannstatt", der anonym bleiben will, den Wegfall von Wahlrechten, die die Mitglieder bislang innehatten sowie die Tatsache, dass neben den beiden Sitzen für die Mercedes Benz Bank und die Daimler AG noch weitere Investoren in den neunköpfigen Aufsichtsrat kommen könnten. Dass sich weder Aufsichtsrat noch Präsidium dann künftig einer Entlastung stellen müssten, ist "CC" ebenfalls ein Dorn im Auge. "Es kann nicht wahr sein, dass Partizipation und Demokratie gerade die großen Themen der Zeit sind, und bei uns werden genau diese Rechte beschnitten, während die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat quasi erkauft werden kann", so der Sprecher der Ultra-Gruppierung.

Außerdem ist es die Art und Weise, wie die Ausgliederung vorangetrieben wird, woran sich die Ultras stören. "Warum präsentiert man nicht Vor-und Nachteile eines jeden Modells und lässt die Mitglieder dann auf Basis von Fakten entscheiden?". Stattdessen tue man so, als sei jeder, der sich gegen die AG wende, gegen den sportlichen Erfolg, kritisiert das "Commando Cannstatt".

Gerade seine Gruppe habe in der Vergangenheit immer wieder konstruktiv mitgearbeitet. Zuletzt hätten Fans, Mitglieder und Vorstand zusammen daran mitgewirkt, dass der Stadionumbau so vonstatten ging, dass alle Interessen berücksichtigt werden. "Was uns vor allem stört", sagt er, "ist diese vorgegaukelte Alternativlosigkeit. So wird es am Donnerstag Sieger und Besiegte geben. Dabei hätte man zu einer Lösung kommen können, die dann alle mittragen."