Bundesliga-Rückkehrer VfB Stuttgart Endlich mal ein schöner Abstieg

Daniel Ginczek sank unter Krämpfen auf den Rasen. Der Körper, nach dem er drei Stuttgarter Tore vorbereitet und nun in einem letzten Kraftstoß den Ball zum 4:1 unter die Latte bewegt hatte, quittierte den Dienst. Für den Torjubel reichte es nicht mehr, die Mitspieler warfen sich auf ihn. Ginczek ließ alles geschehen, wenige Augenblicke später war die Zweitliga-Saison für den VfB vorbei: Sieg gegen die Würzburger Kickers am 34. Spieltag, Platz eins, direkter Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga.

Von den Tribünen strömten die Zuschauer auf den Rasen, Ginczek musste plötzlich doch noch einen letzten Zweikampf führen, oder besser: Hundertkampf. Unzählige Fans rissen am Spieler. Und dieser wuchtige Fußballer, der wirkt, als könnte er Traktoren durch den Strafraum ziehen, bekam es mit der Angst zu tun: "Ich kriege in solchen Situationen gerne Panik. Aber wir sind ja munter rausgekommen."

Das ist Ginczek tatsächlich - im Gegensatz zum geschundenen Rasen, den zerpflückten Toren und einer Trainerbank, die mehrmals kurz davor stand, von den Massen einfach niedergetrampelt zu werden.

"Viele Steine, die heute geplumpst sind"

Munter rausgekommen, das ist auch der VfB Stuttgart aus dieser Zweitliga-Saison. Einer Saison, die "Leid und Trauer" folgte, wie Sportvorstand Jan Schindelmeiser den Abstieg vor einem Jahr umschrieb. Die Erinnerung war allgegenwärtig, trotz all dieser Begriffe, die im Fußballzusammenhang immer ein wenig nach Bierdusche klingen: überragend, überwältigend, unglaublich.

60.000 Zuschauer am Sonntag im Stadion, 40.000 beim Public Viewing nebenan auf dem Wasen, mehr als 50.000 im Saisonschnitt, neuer Rekord - dieser Druck, da "etwas zurück geben zu müssen" (Schindelmeiser), führte zu den "vielen Steinen, die heute geplumpst sind", wie es Ginczek formulierte.

DPA Tausende VfB-Anhänger feierten den Aufstieg

Der Jubel über die Rückkehr in Liga eins fühlt sich für die Stuttgarter nicht nur deswegen so gut an, weil der Schmerz, nach Aue und Heidenheim reisen zu müssen, nun weg ist. Im Verein ist zu spüren, dass es vielleicht gar nicht so schlecht war, diese Provinztouren hinter sich gebracht zu haben, anstatt in den Bundesliga-Großstädten ein weiteres Jahr Pleiten zu kassieren. "Wir konnten etwas entwickeln", sagte Simon Terrodde, zweifacher Torschütze gegen Würzburg und mit 25 Treffern Torschützenkönig der Liga. Für Schindelmeiser war "der Leidensdruck groß, etwas zu ändern".

Es ist höchst zweifelhaft, ob ein Sportvorstand bei Nichtabstieg neun Spieler mit einem Durchschnittsalter von 21 Jahren verpflichten hätte dürfen. Und es wäre wohl vermessen, anzunehmen, dass der Stuttgarter Trainer jetzt Hannes Wolf heißen würde. Ein Mittdreißiger aus Westfalen mit lediglich Jugendtrainer-Erfahrung beim so traditionsbewussten VfB, wo die Spielleiter bislang entweder schwäbisch sprachen oder traditionsbewusste Namen trugen?

Wie samstags der schwäbische Daimler-Fahrer sein heiligs Blechle in der Waschstraße runderneuert, hat der VfB 2016 einmal komplett auf "neu" gestellt. Die sportliche Führung samt Präsident wurde ausgetauscht. Und weil der zunächst vom Restpersonal verpflichtete Trainer Jos Luhukay das Risiko Komplettwaschgang bei der Mission Aufstieg scheute, tauchte im Herbst nach vier Spieltagen und zwei Niederlagen plötzlich der junge Hannes Wolf an der Seitenlinie auf.

Dort stand er nun auch am Sonntag, 36 Jahre alt und damit nicht auf der Welt, als der VfB auf den Tag genau vor 40 Jahren das bis dahin letzte Mal in die Bundesliga aufgestiegen war. Der Trainer damals hieß Jürgen Sundermann, sie nannten ihn Wundermann. Er war 37 Jahre alt. Auch er kam wie Wolf aus Nordrhein-Westfalen, auch er sprach kein schwäbisch.

DPA Erfolgstrainer Hannes Wolf

Nicht nur das hat er also mit Wolf gemein, der nun mit dem Flensburger Schindelmeiser ein Team geformt hat, das sicherlich besser aufgestellt ist als die meisten Aufsteiger zuvor. Das liegt einerseits am Verständnis der direkten Rückkehrpflicht, die sich im Etat widerspiegelt. Aber vor allem an Schindelmeisers Transferpolitik, die über den Aufstieg hinaus vor allem die Jahre danach im Blick hatte. So haben sie in Stuttgart nun einen Kader, der mehr kann als Aufstieg. Oder wie es Trainer Wolf am Abend auf der Fan-Party mit den Fantastischen Vier auf dem Wasen formulierte: "Wir sind gekommen, um zu bleiben."

Dabei hilft ein klug komponiertes Team aus vielen schnellen jungen Spielern mit Potenzial, zusammengehalten von einer erfahrenen Achse um Terrodde und Kapitän Christian Gentner. Lediglich die in Stuttgart gerne beklagte Launenhaftigkeit konnten auch Wolf und Schindelmeiser noch nicht abstellen. Deswegen müsse jetzt, so Schindelmeiser, "in der Kultur verankert sein, dass wir nicht nach zwei Siegen zufrieden sind". Außer ihm wollte niemand so detailliert nach vorne schauen. Wolf wollte eine Woche feiern, "vielleicht auch acht".

Zweiteres könnte schwierig werden, am 1. Juni wird in einer Mitgliederversammlung bereits über "die immens wichtige Weichenstellung" (Schindelmeiser) Ausgliederung abgestimmt. Und dann beginnt das Transfergeschacher, der Stuttgarter Weg weckt Begehrlichkeiten. Torjäger Terrodde ließ sich am Sonntag bewusst nicht zu einem Bekenntnis zum VfB hinreißen. Mönchengladbach und Köln sollen interessiert sein. Von "einer Ehre" sprach er. Der Alltag hat den VfB wohl schnell wieder im Griff.